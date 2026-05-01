Escala la guerra entre Adorni y Tailhade: el Gobierno denunciará al diputado por presunto espionaje

La pelea política entre el Gobierno y el diputado Rodolfo Tailhade sumó este viernes un nuevo capítulo explosivo. El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo presentará una denuncia judicial contra el legislador por presunto espionaje ilegal, luego de que en el Congreso revelara detalles sobre la custodia y los movimientos cotidianos de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. "¿Si el Gobierno va denunciar a Rodolfo Tailhade? Sí, el gobierno va a denunciar a Tailhade", afirmó Adorni durante una entrevista radial en El Observador. Y agregó: "¿Por qué posible delito? Bueno, tenés espionaje, está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que que hay que explicar, una procedencia sospechosa".

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La respuesta oficial llegó después de la intervención que Tailhade realizó esta semana durante el informe de gestión que Adorni brindó en la Cámara de Diputados. Allí, el legislador describió con precisión los movimientos de Angeletti y cuestionó el uso de custodias y vehículos oficiales para actividades privadas. Según expuso el diputado, la esposa de Adorni -que no ocupa ningún cargo público- cuenta con seis efectivos de la Policía Federal distribuidos en tres grupos rotativos y un Ford Focus oficial destinado a sus traslados diarios.

Tailhade aseguró que los custodios la acompañan "a la manicura", llevan "a los chicos al colegio", la trasladan "al country" e incluso esperan "hasta las 4 de la madrugada" mientras sale con amigas a La Fernetería, un reconocido bar de Palermo. "¿Qué riesgos reales o qué amenazas sufrió su esposa o su grupo familiar para que le asignaran una custodia que estamos pagando todos los argentinos hace dos años?", lanzó el diputado en pleno recinto.

Lejos de desmentir la información, Adorni apuntó contra el origen de los datos y denunció una invasión a la vida privada de su familia. "Acá hay una una confusión entre la cosa pública y la cosa privada. Digo, esto de andar viendo si un funcionario lleva o no a sus hijos al colegio, es una barbaridad. Hay una confusión ahí, a vida la la vida privada de las familias hay que respetarlas", sostuvo. Además, advirtió: "No saben cuáles otros funcionarios han sido espiados y y han sido en tal caso perseguidos para obtener información privada. Así que sí, el gobierno va va va a accionar legalmente, por supuesto, como corresponde".

Me gustaría saber que opinan las basuras inmundas de FOPEA sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos "periodistas" se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional (A. 19).

¿Creen estar por encima de la CN? https://t.co/IAlxQw5ahs — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

La escalada tuvo rápidamente un nuevo protagonista: Javier Milei. El Presidente salió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete con un duro mensaje publicado en X, donde apuntó contra el periodismo y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). "Me gustaría saber que opinan las basuras inmundas de FOPEA sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos 'periodistas' se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional (A. 19). ¿Creen estar por encima de la CN?", escribió Milei.

Pero Tailhade no retrocedió. Horas después respondió en una entrevista en el streaming Carnaval y negó rotundamente haber realizado tareas de espionaje. "Claramente no espié a la mujer de Adorni. No tengo ni ganas, y, si tuviera ganas, no tendría ni un 5% de la capacidad que se requiere para hacer seguimiento de esa naturaleza", afirmó. Sin embargo, el diputado profundizó sus críticas contra el funcionario y su entorno familiar. "El problema acá es que un matrimonio corrupto, son dos arrogantes, dos altaneros, dos soberbios que han dejado muchos heridos, sobre todo en trabajadores", disparó.

También cuestionó la asignación de custodias oficiales a la esposa del jefe de Gabinete y sostuvo que no existirían motivos legales suficientes para justificarla. "La norma indica que solamente el presidente de la nación y la vicepresidente de la nación, en este caso, los núcleos familiares de ambos tienen el derecho a la custodia oficial de la Policía Federal Argentina", explicó.

Y añadió: "Imaginate que, si esa es la regla, el derecho que tendrá Bettina Julieta Angeletti de Adorni a recibir una custodia policial, es decir, no tiene absolutamente ningún derecho". En ese sentido, Tailhade ironizó sobre el supuesto nivel de riesgo que tendría la familia del funcionario: "Y si hubiese estado en riesgo, evidentemente, le mintió. Evidentemente, va seguido a la ferretería con sus amigas. En lugares públicos, evidentemente, mucho riesgo y mucho miedo no tienen".

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El conflicto se da en un contexto especialmente delicado para Adorni, quien además enfrenta cuestionamientos sobre su patrimonio, sus viajes al exterior y el origen de fondos utilizados para vacaciones y compra de propiedades. Durante su exposición en Diputados, Tailhade también había puesto la lupa sobre estadías en destinos exclusivos, vuelos y gastos en dólares que, según sostuvo, "no se condicen" con los ingresos declarados por el funcionario. La Casa Rosada confirmó que la denuncia judicial contra el diputado se presentaría el próximo lunes 4 de mayo. La utilización de la figura de espionaje ilegal llamó la atención incluso entre especialistas judiciales y analistas políticos, ya que implica reconocer que parte de la información mencionada podría ser real.