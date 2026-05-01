Frenan la transformación del Luna Park y explota la polémica: la Justicia paralizó las obras y hablan de "miedo a la competencia"

El futuro del mítico Estadio Luna Park volvió a quedar envuelto en incertidumbre. En una decisión que sacudió al mundo del espectáculo, la música y el negocio del entretenimiento, la Justicia porteña ordenó frenar todas las obras de demolición y remodelación previstas para el histórico estadio ubicado en el corazón de Buenos Aires. El fallo representa un golpe durísimo para DF Entertainment y Live Nation, las empresas que tienen a cargo la explotación del recinto y que proyectaban una transformación profunda del emblemático espacio durante las próximas décadas.

Luna Park

La resolución fue dictada este 30 de abril por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad. Allí, los jueces decidieron hacer lugar a los recursos presentados contra una sentencia previa que había rechazado una medida cautelar. En términos concretos: hasta nuevo aviso, no podrá avanzarse con ningún tipo de demolición ni trabajo constructivo dentro del Luna Park.

La decisión judicial cayó como una bomba porque el proyecto venía generando una fuerte controversia entre especialistas en patrimonio, organizaciones culturales y sectores vinculados a la preservación histórica. El estadio no es un edificio cualquiera. El Luna Park es parte de la memoria colectiva argentina: allí convivieron históricas peleas de boxeo, recitales legendarios, actos políticos, festivales populares y momentos imborrables de la cultura nacional.

Por eso, el expediente judicial rápidamente tomó temperatura. Entre los principales cuestionamientos al proyecto aparecen puntos extremadamente sensibles: desde una supuesta demolición total del interior del estadio hasta modificaciones en la fachada y la cubierta original del edificio, protegido por su valor histórico y patrimonial. Las organizaciones demandantes también denunciaron que existiría un aumento de volumen "encubierto" bajo la figura de "superficie nueva", algo prohibido en inmuebles con protección estructural.

A eso se sumaron críticas por la falta de intervención de organismos clave como el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y la Legislatura porteña. Incluso se plantearon posibles impactos ambientales y acústicos por encima de los límites permitidos. Los jueces Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Zuleta consideraron que existen elementos suficientes para presumir que el proyecto podría vulnerar normas vigentes de protección patrimonial.

Entre otros puntos, remarcaron que la obra afectaría más del 20% de la superficie del inmueble, algo que activa exigencias legales mucho más estrictas. También señalaron que habría indicios de alteración del volumen original del edificio y recordaron que la normativa obliga a preservar tanto la fachada como la cubierta del estadio. Además, la Cámara destacó un punto clave: al tratarse de un Monumento Histórico Nacional, cualquier intervención podría ocasionar daños irreparables si se ejecuta antes de una evaluación judicial definitiva.

Con esos argumentos, el tribunal entendió que existían tanto "verosimilitud del derecho" como "peligro en la demora" y resolvió suspender totalmente las obras. La novela judicial alrededor del Luna Park ya lleva meses. En diciembre de 2025 se había dictado una primera suspensión; luego, en marzo de 2026, otra instancia habilitó ciertos avances; y ahora la Justicia volvió a poner el freno de mano. Mientras tanto, las reacciones explotaron en redes sociales.

Jorge Rial sobre el Revés judicial para DF Entertainment y Live Nation

Uno de los comentarios que más repercusión generó fue el de Jorge Rial, que apuntó directamente contra intereses empresariales detrás del conflicto. "Una resolución a medida de los dueños de @LANACION para que no le caguen el negocio del Movistar Arena. Esa es la posta. Todo lo demás, sarasa. Miedo a la competencia", disparó el conductor. El mensaje rápidamente encendió todavía más la polémica alrededor de una disputa que ya excede lo arquitectónico y empieza a mezclarse con intereses económicos, poder empresarial y el control del negocio de los grandes shows en Buenos Aires. Por ahora, el Luna Park seguirá en pausa.