"Michael": la biopic más esperada del Rey del Pop que divide aguas y sacude a los fans

La leyenda cobra vida en la pantalla grande. Michael, la esperada película sobre Michael Jackson, finalmente llegó a los cines y ya genera tanto ovaciones como polémicas. Con una producción ambiciosa y el respaldo del propio legado del artista, la película busca reconstruir el camino hacia la gloria de una de las figuras más influyentes de la historia de la música como fue el rey del pop.

Dirigida por Antoine Fuqua, la película apuesta por una mirada íntima y emocional sobre los primeros años del cantante, desde su irrupción junto a los The Jackson 5 hasta su explosión como fenómeno global en su camino como solista y cuando terminó su puesta con sus hermanos los Jackson Five.

En el centro de la escena aparece Jaafar Jackson, quien debuta en el cine interpretando a su propio tío , en una actuación que sorprende por su parecido físico y su precisión en cada movimiento minuciosamente estudiado, dándole al espectador la confianza de estar interpretando de buena manera a el astro pop.

Michael

La reconstrucción de los shows, el vestuario y la música son, sin dudas, uno de los puntos más fuertes de la película. Clásicos eternos como Billie Jean, Beat It y Thriller vuelven a sonar con fuerza, acompañando una narrativa que muestra el ascenso sin escalas del artista y su impacto cultural en todo el mundo, consagrándose como una estrella mundial muy rápidamente.

Pero no todo es brillo. Desde su estreno, Michael también quedó en el centro del debate. ¿Es un retrato honesto o un homenaje cuidadosamente editado? La película elige enfocarse en la construcción del ídolo, dejando en segundo plano los episodios más controvertidos de su vida.

Esa decisión narrativa despertó la crítica del público ya que esperaban encontrar una biopic más centrada en lo personal de Michael, especialmente entre quienes esperaban una mirada más profunda y menos complaciente.

Michael

Sin embargo la controversia escaló a otros niveles cuando los seguidores se dieron cuenta Janet Jackson no participará en la película y ni siquiera es nombrada en el film, dejando la puerta abierta a conflictos familiares ya que se dice que la cantante no quiso participar de la producción según informó su propia hermana Latoya Jackson: "Desearía que todos estuvieran en la película", dijo LaToya al portal Variety durante la premiere; "Le preguntaron y declinó amablemente, así que hay que respetar su decisión", agregó. Por parte del director: "Tengo un enorme respeto y cariño por Janet, pero está bien. Ella apoya a Jaafar y eso es lo que importa", declaró al mismo medio.

Aun así, la producción logra lo que muchos buscaban: emocionar. Para los fanáticos, es una experiencia cargada de nostalgia y adrenalina; para el público general, una puerta de entrada al fenómeno que redefinió el pop a nivel mundial.

Michael

En tiempos donde las biopics dominan la industria, Michael se suma a la tendencia con una propuesta que apuesta fuerte por el espectáculo y la emoción. No es un retrato definitivo ya que al final de la película coquetea con una segunda parte donde ahí sí vendría los "picante", pero sí un viaje potente por el nacimiento de una leyenda. Porque más allá de las controversias, hay algo que la película deja claro: Michael Jackson no fue solo una estrella... fue un fenómeno irrepetible.