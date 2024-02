¿Tuviste la suerte de broncearte? Cinco tips sobre qué hacer y qué no ante las quemaduras del sol

El verano y las altas temperaturas dejan por consecuente que muchas de las personas decidan exponerse al aire libre estando en una pileta, un lago, un río o lo que sea para zambullirse y así poder refrescarse. Pero dentro de toda esa liviandad que genera el agua, hay un factor tremendamente peligroso en ese contexto que es el sol.

Quemaduras solares.

Utilizar protector solar factor 50 -o más- es lo que más se recomienda para poder proteger la piel de los rayos del sol, así como también cualquier tipo de gorro para cuidar la cabeza de la exposición. Sin embargo, muchas veces todos aquellos cuidados no se tienen en cuenta por el placer de estar al aire libre y generar un cierto "bronceado", sin pensar en todos los efectos negativos que eso mismo puede atraer.

Aquellos efectos negativos, llamados daños y quemaduras, pueden ser tanto a largo como corto plazo, debido a que en un comienzo, la piel empieza a ponerse de color roja y caliente, lo cual luego -en caso de no cuidarse efectivamente- pasa a ser piel descamada o mismo ampollas, manchas y hasta podría generar con el tiempo un cáncer de piel.

En esta ocasión, Big Bang te acerca las soluciones más eficientes de cuidado de piel para las quemaduras y la exposición al sol, así como también lo que no hay que hacer cuando se sufren las mismas.

Quemaduras del sol.

Tips para cuidarte ante las quemaduras del sol

Tip 1: ducha con agua fría.

En caso de que la piel sufra quemaduras del sol, es recomendable que a la hora de bañarse, el agua esté completamente fría . ¿Por qué? Tras estar expuesta al sol, la piel tendrá una temperatura sumamente alta y en caso de que la ducha sea con agua caliente, seguirá sumándole aquellos grados al cuerpo generando más ardor, dolor y daño.

Tip 2: refrescar la piel.

Además de las duchas con agua fría, también será no sólo agradable para la piel sino también al cuidado, poder refrescar el cuerpo varias veces al día con agua o con paños húmedos fríos que servirán como calmante para que los dolores y el ardor cesen.

Tip 3: tomar agua fría.

Todos los profesionales de la salud recomiendan que una persona debe beber aproximadamente dos litros de agua por día para estar bien hidratado. En caso de que esa regla no se cumpla cotidianamente, en esta ocasión teniendo en cuenta las quemaduras en la piel, es necesario beber más agua por día de lo normal para prevenir la deshidratación.

Tip 4: hidratantes o calmantes luego del baño.

Luego de la ducha con agua fría, se recomienda utilizar una buena cantidad de hidratantes en el cuerpo, como por ejemplo cremas, geles, lociones y hasta la planta misma de aloe vera . Para esto, es necesario que no tengan ni alcohol ni perfume, para que no cause ardor ni irritación. Por otro lado, se recomienda enfriar lo que se vaya a colocar dentro de la heladera para que cause mayor liviandad.

Tip 5: Compresas con Manzanilla y Malva

Más allá de las cremas en el cuerpo, para la cara generará mucha más liviandad, placer y hasta ayudar en la cura las compresas con Manzanilla y Malva .

Piel descamada por las quemaduras del sol.

¿Qué es lo que no hay que hacer tras sufrir quemaduras del sol?