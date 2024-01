¡Arranca la ronda! Cinco tips infalibles para preparar el mate perfecto

El mate no es sólo una infusión entre y con las comidas, sino que puede definirse de muchas otras maneras: compañero en todas las épocas del año, objeto para entrelazar personas, crear vínculos, entablar conversaciones y también un motivo para reflexionar y crear una cierta compañía. Pero así como es multifuncional y puede variarse en todas sus facetas, también hay una realidad y es que es clave poder armarlo de manera perfecta.

Es tan importante y contundente su existencia, que el 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate. Un día de patria y festejos para honrar a una de las mayores infusiones que definen al país. Para ello, es necesario tener los tips necesarios para generar un mate que sea rico, que no se lave y que esté -principalmente- bien hecho.

Tips para hacer y tomar un buen mate

Tip 1: elección de la yerba.

La elección de la yerba se vuelve algo fundamental. ¿Por qué? En principio, es preferible que las hojas no tengan los típicos "palos" y que sea totalmente limpia con solamente sus hojas y con el menor polvo posible. Además de eso, se deberá ser cauteloso a la hora de elegir qué tipo de yerba: saborizada, intensa o más o menos amarga.

Tip 2: temperatura del agua.

La temperatura del agua es algo que debe tenerse en cuenta desde un principio. La más recomendada es que pueda variar entre los 75 y 80° grados, debido a que de ser menor, se tomaría casi que tibio y de ser mayor, al ser tan caliente puede llegar a quemar la yerba por lo que arruinaría el mate.

Tip 3: dulce o amargo.

Claro está que el mate puede tomarse de dos maneras, más allá de la elección de la yerba y tiene que ver con lo dulce o lo amargo . "El mate es amargo porque para dulce está la vida", dice el reconocido dicho. Es que, en caso de ponerle azúcar a la yerba, el mate podría lavarse aún más rápido. Sin embargo, no sería así si se le pone el azúcar o el edulcorante al agua dentro del termo o pava para cebar.

Tip 4: la preparación

Teniendo en cuenta los tips anteriores, llegó el momento de prepararlo. El mate puede tener varias formas y tamaños, pero la preparación debe ser una sola adecuándose a la medida del porongo. Aquí vamos.

En primer lugar se debe volcar dentro del mate tres cuartos de yerba , es decir, un poco más de la mitad del mate tiene que estar cubierto por la yerba elegida.

, es decir, un poco más de la mitad del mate tiene que estar cubierto por la yerba elegida. Una vez que eso esté hecho, tapar el mate con una servilleta o con la mano misma y agitar para quitar el polvo que le queda y así evitar que la bombilla se tape.

que le queda y así evitar que la bombilla se tape. El paso siguiente es dejar colocada la yerba extendida preferentemente de un costado, con manera de " montaña ", y luego de eso, volcar un poco de agua sobre el costado donde menos yerba le quedó. Eso hará que la hierba que quede por debajo resulte mojada y se pueda sentir completamente el sabor.

", y luego de eso, volcar un poco de agua sobre el costado donde menos yerba le quedó. Eso hará que la hierba que quede por debajo resulte mojada y se pueda sentir completamente el sabor. Dejar descansar la yerba húmeda por tres o cinco minutos.

la yerba húmeda por tres o cinco minutos. Ayudar con la bombilla a formar una cierta "montaña" o distención entre un costado de la yerba y el otro. Tras lograrlo, colocar la bombilla de manera derecha tapando el pico con un dedo para que no le ingrese el aire y así evitar, también, que se tape.

Tip 5: cebado de mate

Con el mate ya listo y preparado teniendo hasta la cierta montaña de yerba armada, es necesario que se respete y que no se moje absolutamente toda la yerba . Lo ideal es evitar esto para que no sólo no se lave, sino que rinda mucho más. Para esto, se debe cebar de a chorros de agua en la parte que está húmeda y poco a poco ir integrando la seca.

