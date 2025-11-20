Angustia por la escasez de vacunas contra el Covid-19 en medio de un rebrote alarmante en el todo el país

La situación sanitaria en el país vuelve a preocupar por el aumento en los casos de Covid-19. Según cifras oficiales, una de cada cuatro personas que llegan a las guardias con síntomas gripales da positivo por Covid, triplicando los números de hace apenas un mes.

Lo más preocupante, sin embargo, es que en este contexto crítico, la falta de vacunas se convierte en un problema que deja a millones de ciudadanos en una incertidumbre angustiante en la que el gobierno nacional comandado por Javier Milei y por Mario Lugones en la gestión del Ministerio de Salud, no dan ninguna explicación al respecto.

Mario Lugones

Varias provincias ya advierten la falta de dosis, especialmente del laboratorio Pfizer, cuya entrega por parte del gobierno nacional parece haberse detenido sin explicaciones claras. Formosa fue la primera en reclamar públicamente esta semana, pero no está sola: Mendoza, Misiones y Buenos Aires también enfrentan un panorama desolador.

En este sentido y desde Mendoza, Iris Aguilar, responsable del programa de vacunación, expresó con preocupación: "Estamos a la espera de distribución. Quedará algún frasco. Pero además lo que hay ya se vence este 21 de noviembre ", explicó al diario Clarín.

Vacuna Pfizer

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda que la población, especialmente los grupos de riesgo como adultos mayores y personas con comorbilidades, reciba al menos un refuerzo anual para mantener la inmunidad. Sin embargo, la realidad es que muchas provincias llevan meses sin recibir nuevas dosis, y no existe una fecha concreta para la próxima entrega.

Desde el gobierno de las fuerzas del cielo, las explicaciones son vagas y generan más preguntas que certezas. Fuentes del Ministerio de Salud mencionaron una "demora administrativa" en la liberación de un lote de vacunas que ya se encuentra en el país, pero evitaron detallar en qué consiste esta traba.

El edificio donde funciona el Ministerio de Salud

Por su parte, desde Formosa se señaló inicialmente que el problema estaría relacionado con la Aduana, aunque fuentes de ese organismo lo desmintieron. La falta de claridad sobre el origen del problema no hace más que aumentar la frustración y el desconcierto.

La situación es aún más preocupante si se consideran las posibles consecuencias a largo plazo del Covid-19 porque aunque para muchos la enfermedad puede parecerse a una gripe común, las secuelas que puede dejar en quienes la padecen son motivo de alarma entre los especialistas. Sin acceso a las vacunas necesarias para reforzar la inmunidad, los riesgos para la población son innegables.

Javier Milei celebra la motosierra y proclama la "libertad" en discursos rimbombantes

Mientras tanto, la pelota parece pasar de un lado a otro sin que nadie asuma responsabilidades ni ofrezca soluciones concretas. La falta de comunicación y transparencia por parte de las autoridades del gobierno de Javier Milei solo profundiza la sensación de desamparo entre los y las argentinas que ven cómo el Covid-19 vuelve a ganar terreno.