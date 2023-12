Belliboni agredió a un periodista y apuntó contra Bullrich: "Hizo un operativo digno de una guerra"

Minutos antes del comienzo de la marcha de Unidad Piquetera (UP) a Plaza de Mayo contra las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno del presidente, Javier Milei, y en rechazo del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, enfrentaron a las cámaras de televisión en Constitución y, entre gritos y agresiones, cargaron contra las políticas de La Libertad Avanza (LLA).

Unidad Piquetera marchará por las calles

Apenas puso un pie en Constitución, Belliboni se refirió no sólo a la protesta de esta tarde, sino al operativo "antipiquetes" que plantó Bullrich. "Estamos acá con compañeros abogados de Apel, con abogados también que ha enviado los compañeros de la UTEP que están acá presentes, estamos con organismos de derechos humanos y estamos los dirigentes políticos garantizando, certificando que los compañeros puedan pasar sin ningún tipo de molestia por parte de la policía", dijo.

Y sumó: "Hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra, de un estado de sitio en la Argentina contra lo que es una manifestación pacífica. Desde la mañana aterrorizando a la población que, sin embargo, está viniendo masivamente. Vamos a hacer una enorme movilización por la libertad democrática. No le vamos a permitir a la ministra Patricia Aburre que declare el estado de sitio. De hecho, si quiere estado de sitio que nos lleve al Parlamento".

El líder del Polo Obrero apuntó contra la ministra de Seguridad y le advirtió que si quiere cambiar la Constitución "que mande una reforma constitucional". "Vamos a garantizar que hoy marchemos a la Plaza de Mayo desde distintos puntos para garantizar. Yo viajo en tren, no sé de qué viven los adornos. Soy electricista. No tenemos un banco, por eso venimos en tren. Tengo las uves, si quieren se las muestro. Esta es nuestra vida. La de ellos no la pueden mostrar", denunció.

A su turno, Solano detalló que decidieron cambiar el lugar de la movilización porque "no queremos evitar que acá nos impida la movilización". "Vamos a evitar la 9 de julio para llegar a Plaza de Mayo y de esta manera que Patricia Bullrich no se salga con la suya. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Sube la policía a un colectivo en cualquier lugar de Conurbano Bonaerense. Pregunta ´¿Quién va a la marcha?´ La policía no puede subir un colectivo a preguntar eso", dijo.

Y enumeró: "Tenemos acá parando a la gente a que abra la mochila. La policía acá en los seditos policiales fueron anulados hace mucho tiempo. Lo que venimos a reclamar con Eduardo y con los abogados es que la policía se retire, que la policía vaya a buscar a los narcotraficante y que deje como corresponde que la movilización se realice tranquilamente. Va a ser pacífica, va a ser masiva. Llegamos a Plaza de Mayo". En ese momento, Belliboni advirtió: "Vamos a movilizarnos por las calles".

Y redobló la apuesta: "Es por donde se movilizan en todos los lugares del mundo la gente. Por supuesto, vamos a ir por las calles. Vamos a movilizarnos. Si alguien trajo un menor, tiene el derecho a tener el menor. ¿Qué hace? Se lo deja en la casa a la suegra, ¿no? Cada padre y cada mamá tiene el derecho a traer a sus hijos. No le recomendamos absolutamente a nadie que haga lo que no tiene que hacer. La patria potestad en argentina la tienen los padres, no Patricia Bullrich".

Y consultado sobre si los menores son usados como "escudos" para evitar la represión, el líder piquetero resaltó: "¡El único escudo que hay acá soy yo!, que me peguen primero a mí antes que a nadie. Por favor, ¿qué escudo? No digan pavadas". Fue este punto el que despertó la indignación de Solano, quien aseguró que es "mentira" que las organizaciones traen menores a las marchas. "Lo deciden la mamá y el papá, ¿está claro eso? La mamá y el papá, que son los únicos que pueden decidir", aclaró.

Y siguió: "Tengamos en cuenta que el presidente que está ahora, en la campaña actual proponía vender a los menores. Un mercado de niños, les importa un pito los chicos, porque con el ajuste que están haciendo, hoy la pobreza de la niñez es del 70%. Insisto, a las mamás y los papás, las mamás y los papás deciden. Cada uno lo va a decidir de acuerdo a sus posibilidades. Hay que responsabilizar a quien es responsable de violar la ley deteniendo a una persona que se va a manifestar".

Además, el dirigente del Partido Obrero sostuvo que el término "escudo humano" alude a los bombardeos y destacó que esto no se trata de una "guerra". "Acá no hay una guerra, acá hay solamente, a ver si lo pueden decir, solamente hay una marcha como la que ha habido siempre, solamente una marcha, no es una guerra, de ninguna manera. Acá no tiene que haber ningún protocolo de nada. El protocolo en la Ciudad de Buenos Aires no está vigente", dijo.

Al final de la nota, la tensión se apoderó de los presentes y, entre empujones y gritos, Belliboni agredió a uno de los periodistas presentes. "Dijeron que el ajuste lo iba a pagar la casta. La casta está en el gobierno y el ajuste lo paga el pueblo. Hablaba del plan Motosierra. Milei en lo de Fantino dijo cinco veces que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. Así que no me diga que votó la gente el ajuste del pueblo. Lo que votó la gente el ajuste a la casta. Y la casta está en el gobierno y el pueblo está cagado de hambre", sentenció el líder del Polo Obrero poco antes del violento cruce que mantuvo con uno de los periodistas de LN+ que lo increpó.

El cronista había acusado al piquetero de "tirar piedras" en la marcha, lo que hizo enfurecer a Belliboni: "Vos tenés alguna denuncia para hacer sobre eso? ¿Vos tenés alguna denuncia contra mí para hacer? ¿No me viste y me decís que yo no salí con Massa? Tomatela, tomatela, gil, sos un trabajador. Te van a echar a vos, gil. Te van a echar, gil de lechería, te van a echar. A vos te van a echar, bobo. ¡Bobo! ¡Sos un bobo!", le dijo y le tiró un manotazo que afortunadamente no llegó a impactar de lleno.