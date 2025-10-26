Blooper, facturas, picadas, gritos y Spider-Man: las perlitas que dejó una jornada electoral bien argentina

Todas las elecciones tienen su propio guion, y la de este domingo no fue la excepción. Entre urnas, boletas, fiscales y cámaras, la Argentina volvió a demostrar que votar también puede ser un espectáculo de costumbres, bloopers y pequeñas hazañas ciudadanas. Mientras los políticos hablaban de "la fiesta de la democracia", las redes se encargaron de ponerle humor a una jornada que combinó emoción, confusiones y algunas perlitas para el recuerdo.

La primera sorpresa de la mañana llegó desde Vicente López. Alicia Lucich, la madre del presidente Javier Milei, llegó puntual a votar... pero con el documento equivocado. En lugar del DNI, había llevado la licencia de conducir. "Me confundí de plástico", confesó ante los medios, provocando sonrisas entre los fiscales y cronistas presentes. Tuvo que volver a su casa a buscar el documento, mientras su esposo, Norberto Horacio Milei, la esperaba para votar en otra mesa.

Poco después, el propio Presidente Milei protagonizó otro momento curioso. Su comitiva presidencial se detuvo en una estación de servicio antes de llegar a la UTN de Almagro, donde el mandatario emitió su voto. No fue por falta de nafta: los autos nunca cargaron. Las cámaras de televisión registraron a Milei y a su hermana Karina saliendo del minimercado con una bolsa de color madera. Adentro, según se vio más tarde, había facturas y bombones que terminaron sobre la mesa de votación.

En una postal tan insólita como pintoresca, el presidente libertario pareció más preparado para un desayuno que para una elección. No fue el único con un gesto gastronómico. El ex presidente Mauricio Macri decidió homenajear a las autoridades de mesa de la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas, en Palermo, con una tabla de fiambres y quesos. La "picada republicana", como la bautizaron los usuarios de X, se volvió viral en cuestión de minutos.

En el mismo barrio, Patricia Bullrich protagonizó el blooper político del día. La ministra de Seguridad y candidata a senadora votó, pero tuvo que regresar al biombo porque había doblado mal la Boleta Única de Papel. "Doblé la boleta en dos y había que doblarla en tres", admitió entre risas. Luego intentó salir del paso con su habitual tono combativo: "Tuve la convicción y voté rápido".

Entre los momentos más tiernos, sobresalió el de Ángela, una jubilada platense de 100 años que fue a votar con bastón y una sonrisa. Lo hizo en la misma escuela donde sufragó por primera vez, en 1951. "Nada la detiene", escribió un familiar en las redes. El video se viralizó y se convirtió en una de las postales más emotivas del día. Hubo también perlitas de militancia y color. En Santa Fe, un votante disfrazado de Spider-Man emitió su voto ante la sorpresa de todos.

En Madrid, los argentinos residentes se presentaron en las urnas con la camiseta de la Selección, tricampeona del mundo. Y en Mar del Plata, Fernanda Raverta subió una foto desde su mesa de fiscalización, rodeada de mates, macitas y esperanza: "Veo a muchos vecinos y vecinas llegar con incertidumbre sobre esta nueva forma de votar, pero con la firme esperanza de poner un freno y empezar a cambiar las cosas. Nada nunca fue fácil, pero cuando el pueblo se organiza, puede cambiarlo todo", escribió.

Pero no todo fue alegría y anécdotas. En medio del clima electoral, algunos funcionarios sufrieron momentos tensos. El vocero presidencial Manuel Adorni fue increpado por un hombre que lo llamó "vendepatria" mientras hablaba con los medios. Adorni reaccionó con humor: "Usa términos del siglo XIX", respondió entre risas. Minutos antes, el ministro Federico Sturzenegger había pasado por una escena similar en Barracas, cuando un vecino lo trató de "ladrón".

El economista zanjó el asunto con diplomacia: "Eso es lo lindo de la democracia". La jornada también dejó un episodio policial digno de película: un hombre con pedido de captura fue detenido tras votar en Moreno. El sospechoso, acusado de cometer reiteradas estafas bajo la modalidad del "cuento del tío", fue arrestado justo después de depositar su boleta en la urna. Mientras tanto, en la ciudad de Córdoba, el ex gobernador Juan Schiaretti rompió su cábala.

Por el calor, dejó en casa su clásica campera roja, aunque mantuvo la camisa del mismo color. "Hay que votar tranquilo y sin miedo, que Argentina no se va a desbarrancar mañana si pierde el gobierno", dijo con serenidad. Y hubo también escenas cargadas de nostalgia: Ricardo Alfonsín votó acompañado por su nieta Charo en la misma escuela de Chascomús donde lo hacía su padre, el ex presidente Raúl Alfonsín, símbolo del regreso democrático en 1983. Una imagen cargada de historia.

A medida que avanzaba el día, la Cámara Nacional Electoral informó que al mediodía había votado apenas el 23% del padrón y a las 14 horas, ese porcentaje había subido hasta el 41%-: Se trata, por ahora, una participación menor a la de elecciones anteriores. Desde el oficialismo, el cineasta Santiago Oría, cercano al Presidente, apeló a las redes para motivar al electorado: "¡Todo el mundo a votar!!!", publicó en X.