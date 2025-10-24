Fuerza Patria vs. La Libertad Avanza: cómo juega cada fuerza, bajo qué reglas y cómo interpretar los resultados

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos y argentinas acudirán a las urnas en un contexto político complejo y con múltiples sellos partidarios que dificultan el análisis electoral. Según un informe especial de la consultora 1816 | Economía y Estrategia, entender los resultados resultará bastante complejo.

Es que por un lado, el Gobierno Nacional, encabezado por la coalición de La Libertad Avanza (LLA), compite con distintas variantes de su nombre en los 24 distritos del país: La Libertad Avanza, Alianza La Libertad Avanza o Partido La Libertad Avanza. Sin embargo, la situación es más complicada para medir el desempeño de otras fuerzas, como Fuerza Patria y Provincias Unidas, por la diversidad de sellos locales que representan al peronismo en las diferentes provincias del país.

La Libertad Avanza

El peronismo, bajo el paraguas de Fuerza Patria, enfrenta un escenario fragmentado. Compite con diferentes denominaciones en 14 provincias que concentran el 80,7% del padrón nacional. Sin embargo, en otras 10 provincias, el movimiento está representado por sellos alternativos alineados con Fuerza Patria pero con nombres distintos. Desde la consultora, detallaron:

Mendoza. El PJ forma parte del Frente Justicialista Mendoza. Tucumán. Tanto el PJ como el Frente Renovador integran el Frente Tucumán Primero. Entre Ríos. Michel encabeza como diputado nacional por Fuerza Entre Ríos. San Juan. El PJ y el Frente Renovador compiten como parte de Fuerza San Juan. Formosa. El Frente de la Victoria responde al gobernador Gildo Insfrán. Chubut. El PJ y el Frente Renovador participan bajo el Frente Unidos Podemos. San Luis. El peronismo compite como Frente Pueblo. La Rioja. Federales Defendamos La Rioja respalda al gobernador Ricardo Quintela. La Pampa. Defendemos La Pampa apoya al gobernador Sergio Ziliotto. Santa Cruz. Fuerza Santacruceña lleva como candidato al sacerdote Carlos Molina, cercano a la familia Kirchner.

No contabilizar los votos de estos sellos alternativos podría llevar a conclusiones erróneas sobre el apoyo real al peronismo. Y el ejemplo es claro: "Si en la primera vuelta electoral de octubre de 2023 solo se hubieran considerado las 14 provincias donde compite Fuerza Patria, Sergio Massa habría obtenido un 29,9% de los votos nacionales en lugar del 36,7%, quedando segundo detrás de Javier Milei", explican desde 1816.

Cierre de campaña de Fuerza Patria

El informe señala que, salvo resultados extremos, el gobierno de Milei logrará mantener un tercio de la Cámara de Diputados junto con sus aliados del PRO porque es esto lo que le permitiría bloquear reformas aprobadas por la oposición mediante vetos presidenciales. Sin embargo, no alcanzará la mayoría en ninguna de las cámaras legislativas, una situación similar a la vivida durante los primeros dos años de su mandato.

Por otra parte, en la Cámara Baja, de los diputados que no se renuevan, el oficialismo cuenta actualmente con el 35% de los miembros junto con sus aliados. Esto significa que con un porcentaje apenas superior al 30% a nivel nacional podría asegurarse un tercio del total desde el próximo 10 de diciembre.

Este año se votará con Boleta única de Papel