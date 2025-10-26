Cúneo Libarona votó en medio de su inminente renuncia y evitó confirmar su salida: "Ya veremos..."

En medio de los rumores que dan por confirmada su renuncia, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se presentó a votar este domingo y dejó una serie de declaraciones que profundizaron la incertidumbre sobre su futuro. Ante la consulta de los periodistas sobre si continuará en el cargo, el funcionario repitió varias veces un enigmático "ya veremos", sin dar una respuesta clara ni definitiva. "Ya veremos, ya veremos, ya veremos cómo estoy repensando la decisión. Yo lo que voy a hacer es mañana trabajar para tratar de dejar el mejor país en materia de justicia posible para siempre", afirmó el ministro.

La ambigüedad del mensaje no hizo más que alimentar las versiones sobre su inminente salida, confirmadas extraoficialmente por su entorno desde hace varios días. Según trascendió, la carta de renuncia ya está escrita y solo resta el encuentro con el presidente Javier Milei, que se concretaría en las próximas horas, luego de las elecciones. Aun así, Cúneo Libarona buscó mostrarse leal al proyecto libertario y desactivar cualquier lectura de conflicto interno. "Trabajar para este gobierno, trabajar para Javier Milei es un orgullo. Del lugar que sea siempre voy a estar porque comparto sus ideas, tengo una enorme admiración hacia él, hacia el equipo en general", aseguró.

Luego agregó contundente: "Siempre voy a estar vinculado". Intentando explicar el origen de las versiones sobre su salida, el ministro responsabilizó a los medios. "Yo a veces leo los diarios y digo: '¿Qué país?'. Me ponen cosas que no conozco, me ponen circunstancias que hice que no las hice, lugares que dicen que estuve, nunca estuve", se quejó, y recomendó no guiarse "más que por los hechos consumados". También desmintió las versiones sobre tensiones con otros funcionarios del área judicial, como el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el asesor presidencial Santiago Caputo, ambos hombres de peso en el esquema de poder libertario.

Cúneo Libarona se va del gobierno de Milei

A Amerio lo definió como un "amigo" suyo: "Entiéndanlo bien. Hace más de 10 años es ayudante mío en la facultad", aclaró. Y reforzó su mensaje de unidad: "Esa competencia que tratan de instalar no es cierta. Somos uno, y lo mismo con Santiago. Somos un equipo todos". Sin embargo, detrás del tono conciliador se esconde una gestión que llega a su fin marcada por el desgaste y la falta de resultados. Desde su llegada al ministerio, Cúneo Libarona convivió con un esquema de poder dividido y una creciente pérdida de influencia dentro del gabinete.

Las decisiones clave sobre designaciones judiciales y negociaciones en Comodoro Py pasaron a manos del círculo más estrecho del Presidente, donde el ministro quedó relegado a un papel técnico y sin incidencia política. Su salida, que será formalizada en las próximas horas, se suma a la del canciller Gerardo Werthein y podría anticipar una reorganización más amplia del gabinete, como parte del "reseteo" que Milei prepara tras las elecciones. En el oficialismo ya circula el nombre de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y ex juez federal, como posible reemplazante para encabezar un eventual "súper ministerio" que unifique Justicia y Seguridad.

Bullrich y Cúneo Libarona miran el abrazo entre Milei y Caputo

Durante su gestión, Cúneo Libarona impulsó la implementación del sistema acusatorio en 14 provincias y la ley de juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA, pero también avaló el vaciamiento de áreas sensibles: el desmantelamiento del INADI, la eliminación de políticas de género y derechos humanos y un severo ajuste presupuestario que dejó al sistema judicial al borde del colapso. Según datos del Consejo de la Magistratura, el 32% de los cargos judiciales habilitados están vacantes, y esa cifra podría alcanzar el 50% antes de fin de año. El propio ministro reconoció, entre sus allegados, la necesidad de "sentarse a negociar" para destrabar la parálisis institucional. Sin embargo, en público prefirió dejar una imagen de entrega y continuidad simbólica. "Yo estoy trabajando a destajo por lo que quiero, que es la justicia en mi vida. Quiero que tengamos una justicia mejor. A eso fueron mis dos años de trabajo y va a seguir siendo siempre", concluyó.