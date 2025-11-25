Caos, demoras y tensión en el Tren Sarmiento: el servicio estuvo colapsado y generó bronca, fastidio y empujones

El primer día hábil tras el feriado largo comenzó con un nuevo infierno para los usuarios del Tren Sarmiento. A las 6:30 de la mañana, la formación circulaba únicamente entre Moreno y Castelar por el intento de suicidio de un hombre de 32 años en la estación Floresta, según confirmó el SAME. El episodio agravó un cuadro que ya venía colapsado: andenes repletos, pasajeros desesperados por subir, robos dentro de los vagones y demoras que, como denuncian los usuarios, ya se volvieron rutina.

El SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad asistieron al hombre en el cruce de Venancio Flores y Emilio Lamarca, lograron rescatarlo con vida y determinaron que "no requería ser trasladado a ningún hospital". Mientras se trabajaba en la zona, el servicio quedó reducido y el caos se multiplicó desde la zona oeste hasta Once. Aunque cerca de las 7 el tren volvió a funcionar entre cabeceras, los retrasos persistieron y los pasajeros se encontraron con el escenario de siempre: vagones llenos, andenes saturados y una sensación creciente de malestar.

Las quejas se multiplicaron en cada estación. "Salí a las 5 de la mañana y todavía estoy acá", relató una mujer a TN mientras intentaba subir entre empujones. Otra pasajera, agotada por la acumulación de problemas, resumió lo que muchos sienten a diario: "Entre las complicaciones, encima no sabes si llegás, eso es lo peor". En Morón, una de las estaciones más afectadas, se vieron escenas que ya parecen parte del paisaje: madres con bebés esperando la formación siguiente para evitar viajar apretadas; chicos en edad escolar retenidos en el andén; trabajadores discutiendo para lograr un lugar.

Una joven explicó que los tiempos de viaje directamente se duplicaron: "El viaje lo hacía en 60 minutos, ahora tardo 30 más". Un hombre que viajaba pegado a la puerta lo dijo sin vueltas: "Es una tortura". A las demoras estructurales se sumaron los trabajos de mantenimiento en Liniers, que ralentizan aún más el servicio y generan cuellos de botella constantes. "Todos los días igual. Entro a las 12 y salgo a las 9 de mi casa", lamentó otra pasajera. El descontrol abrió también la puerta a situaciones de inseguridad. Una joven sufrió el robo de su celular en plena hora pico.

⚠️ #TrenSarmiento circula con demoras y cancelaciones por colisión con ciclista en #Ituzaingó. 8:27hs pic.twitter.com/A9S2WUchU5 — Tren Sarmiento En Linea (@TrenSarmientoFC) November 25, 2025

Las cámaras de TN registraron el momento en el que, tras ser víctima del robo, intentó volver a subir al vagón, resguardando su mochila, pero la cantidad de gente lo hizo imposible. La tensión escaló en varias estaciones: empujones, gritos y forcejeos apenas se abrieron las puertas de los trenes. En un video captado por un móvil televisivo se observó cómo decenas de pasajeros se agolparon para ingresar y evitar quedar varados otra vez. La versión oficial señala que el servicio estuvo interrumpido entre Castelar y Moreno por el incidente en Floresta. Pero los usuarios tienen otra lectura: el Sarmiento hace meses funciona al borde del colapso.