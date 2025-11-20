El avance silencioso de la tuberculosis: cifras en alza, diagnósticos tardíos y una política sanitaria que llega a contramano de la urgencia

La tuberculosis, una enfermedad bacteriana que suele atacar principalmente los pulmones pero también puede comprometer órganos como los riñones, la columna vertebral o el cerebro, vuelve a convertirse en una amenaza creciente en Argentina. Los gérmenes se propagan a través del aire -al toser, estornudar, hablar o cantar- porque "las personas que tienen enfermedad de tuberculosis en la garganta o los pulmones propagan los gérmenes en el aire". A diferencia de los mitos que resurgen cada vez que los casos aumentan, "esta enfermedad no se contagia al tocar, besar o compartir alimentos o platos".

Alerta tuberculosis: se notificaron más de 13.000 casos en Argentina

El Boletín Epidemiológico Nacional reveló que entre 2020 y 2025 las notificaciones de tuberculosis aumentaron 65,9%, lo que representa 3.169 casos más en ese período. Solo en 2025 ya se registraron 13.794 casos, con un incremento del 3,6% respecto al año pasado. El 94,6% fueron incidentes -casos nuevos o recaídas- mientras que el 5,4% correspondieron a reingresos o fracasos de tratamientos anteriores. El fenómeno no es homogéneo y se concentra en las zonas más pobladas: la región centro muestra un aumento del 8,5%, con Santa Fe a la cabeza superando el 25%, seguida por Buenos Aires (9%) y CABA (8,10%).

En el NOA la suba es menor (1,5%), mientras que en la región sur se observa un descenso del 17,2%, lo que revela fuertes disparidades territoriales. A nivel global, el diagnóstico es similar: "los datos más recientes estiman que en 2023 enfermaron 10,8 millones de personas y fallecieron más de 1,25 millones", mientras que en el continente americano "fallecieron unas 35 mil personas". De acuerdo a los profesionales de la salud, la enfermedad se transmite de persona a persona a través del aire. Los síntomas más importantes son la tos persistente o con eliminación de sangre, debilidad, falta de apetito, fiebre y sudoración nocturna".

Pero el avance no solo afecta a adultos vulnerables: cada año se registran alrededor de 3.000 casos en niños y adolescentes, según datos oficiales. El Ministerio de Salud asegura que trabaja en "fortalecer la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento". Entre las acciones oficializadas figuran:

Ampliación del diagnóstico molecular con equipos GeneXpert

Autorización y provisión de tratamientos para formas resistentes

Red Nacional de Referentes Pediátricos en Tuberculosis

Cruce de datos con DICEI para mejorar registros de vacunación BCG en niños expuestos

Sin embargo, los números muestran que la estrategia llega tarde frente al repunte sostenido. La distribución despareja de equipos diagnósticos, la discontinuidad histórica de campañas de salud pública y el colapso de áreas clave durante la pandemia dejaron huellas visibles. La propia OMS ya había advertido que el rebrote está vinculado a "pobreza, hacinamiento, movilidad forzada, condiciones laborales precarias y barreras en el acceso al sistema de salud".

Es decir, la tuberculosis vuelve a expandirse donde el Estado se retira. Si bien la tuberculosis es curable mediante antibióticos, el problema se agrava cuando el tratamiento se interrumpe: si la persona enferma toma irregularmente la medicación, puede crear variantes de la TB más difíciles de tratar, que son las formas, advierten. Finalizar el tratamiento garantiza una tasa de curación del 90%... pero eso supone un acompañamiento que el sistema no siempre asegura.

A pesar de la gravedad del escenario, el discurso oficial insiste en promesas futuras mientras la curva epidemiológica sigue creciendo. La urgencia es sanitaria, pero también social: la TB avanza donde aumentan la pobreza, el hacinamiento y la fragilidad del sistema público. Mientras tanto, la Argentina ve regresar una enfermedad que el siglo pasado se proponía erradicar. Y por ahora, está perdiendo.