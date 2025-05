Colapinto vuelve a la Fórmula 1: correrá cinco Grandes Premios con Alpine tras una interna explosiva

La espera terminó. Franco Colapinto volverá a subirse a un Fórmula 1 como piloto titular y lo hará en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el próximo domingo 18 de mayo en Imola. Pero la noticia no llega sola: el pilarense reemplazará al australiano Jack Doohan en Alpine, en medio de una feroz interna dirigencial que terminó con la salida del director del equipo, Oliver Oakes, y el desembarco oficial del polémico Flavio Briatore. La escudería francesa hizo oficial el movimiento en la madrugada del miércoles, poniendo fin a semanas de rumores, especulaciones y fotos furtivas en redes sociales. La decisión sacudió el paddock: Franco tendrá cinco carreras para demostrar que puede quedarse con el asiento de forma definitiva, aunque todo indica que su futuro en la máxima categoría podría extenderse más allá de ese período.

La pulseada interna en Alpine fue tan intensa como silenciosa. Por un lado, Briatore, histórico del automovilismo y flamante nuevo director de equipo, siempre apoyó la incorporación del argentino. Por el otro, Oakes apostaba fuerte por Doohan, quien finalmente no logró rendir: seis carreras sin puntos, una salida temprana en Miami tras chocar con Liam Lawson, y un presente que se tornó insostenible. La derrota de Doohan en pista fue también la suya en los pasillos. Tras el desastre en Miami, el británico presentó su renuncia y dejó vía libre para que Briatore impusiera su criterio. "Con una parrilla tan igualada este año, creemos que es el momento ideal para hacer esta prueba", explicó el italiano al anunciar la llegada de Colapinto, dejando en claro que el equipo no está para regalar más fechas.

El escenario del regreso no podía ser más simbólico: Imola. Colapinto ya sabe lo que es ganar en ese circuito. En 2022, logró allí su primera victoria internacional en Fórmula 3. Dos años más tarde, repitió en Fórmula 2 con una maniobra espectacular en la última vuelta para superar a Paul Aron, el mismo piloto que hoy espera agazapado por si el argentino no convence en estas cinco fechas. "No puedo estar más emocionado por esto, es una oportunidad increíble", sostuvo Franco.

Al mismo tiempo, le agradeció "a todo el equipo por la confianza de ponerme en ese asiento, a todos los aficionados, a todos los aficionados de Alpine y a toda la gente que ha estado apoyando al equipo y a mí cuando no estaba corriendo", y destacó que otra vez debutará en Italia: "Está sucediendo de nuevo allí, fue Monza el año pasado, ahora es Imola, una gran pista para hacer mi debut con el equipo y será genial".

Tras su paso por Williams en 2024 -donde logró finalizar octavo en una carrera y sumar sus primeros puntos en la F1-, el piloto de Pilar buscará consolidarse en un equipo que necesita recuperar protagonismo. Alpine está hoy anteúltimo en el campeonato de constructores y solo sumó unidades gracias a Pierre Gasly, su otro piloto titular. Además del GP de Emilia-Romaña, Colapinto correrá en Mónaco (25 de mayo), España (1° de junio), Canadá (15 de junio) y Austria (29 de junio). Un tour de fuego para quien no solo deberá rendir en la pista, sino también sobrevivir a la política interna de una escudería en plena transición.

Aunque en principio se trata de un "período de evaluación", en Alpine muchos creen que, salvo catástrofe, Colapinto se quedará hasta fin de año. El respaldo de Briatore no es menor y el contexto actual lo favorece. "Evaluar de forma completa y justa a nuestros pilotos este año es lo correcto para maximizar nuestras ambiciones en 2026", anticipó el italiano, con la mirada puesta en la próxima revolución reglamentaria.

De esta manera, el automovilismo argentino vuelve a ilusionarse con un piloto nacional en la F1. En un contexto dominado por las potencias tradicionales, la historia de Colapinto rompe el molde: llega a un equipo en crisis, con una oportunidad única, en un momento clave. El próximo domingo, a las 10 de la mañana (hora argentina), cuando el semáforo se apague en Imola, comenzará una nueva etapa. No será solo una carrera: será una prueba de fuego. Y Franco Colapinto, con los colores de Alpine, está listo para acelerar. ¿Será el principio de algo grande?