Jóvenes se adelantaron a la llegada del papa León XIV y crearon una aplicación que promete solucionar un gran problema

La llegada del papa León XIV a Luján promete convocar a miles de fieles y generar un movimiento multitudinario en la ciudad. Ante la posibilidad de que las redes de telefonía móvil colapsen por la cantidad de personas, dos jóvenes argentinos decidieron adelantarse al problema y desarrollar una herramienta tecnológica que permitirá orientarse sin necesidad de tener conexión a Internet.

Se trata de Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, dos estudiantes de Ingeniería Informática de la UADE y oriundos de Luján, quienes crearon PapApp Luján, una aplicación diseñada especialmente para facilitar la circulación de los peregrinos durante la visita del Sumo Pontífice.

Buenos Aires se prepara para recibir a León XIV

Los jóvenes conocen de primera mano cómo se transforma la ciudad cada vez que recibe una peregrinación masiva. Por eso, anticiparon que la llegada de León XIV podría generar una saturación de las redes móviles y buscaron una alternativa para que los visitantes puedan acceder a información esencial sin depender de la señal.

La aplicación concentra en un único mapa los escenarios, puestos médicos, zonas de hidratación, pantallas gigantes, estacionamientos, puntos de encuentro y carpas de comunión, además de otros servicios que estarán disponibles durante la jornada. Para facilitar la búsqueda, toda la información fue distribuida en unas 25 capas organizadas por categorías, lo que permite que cada usuario seleccione únicamente los datos que necesita consultar.

Dos estudiantes crearon una app para la llegada de León XIV a Luján

Según explicaron sus creadores, la iniciativa surgió hace aproximadamente dos meses, durante una conversación familiar. Lo que comenzó como una idea terminó convirtiéndose en un proyecto que desarrollaron en paralelo a sus estudios universitarios. Durante ese tiempo, ambos se dedicaron a recopilar información sobre los servicios previstos, los accesos a la ciudad y los caminos que podrán utilizar los peregrinos.

Pero una de las funciones más llamativas de PapApp Luján busca resolver una situación bastante habitual en los eventos multitudinarios: encontrar el auto después de varias horas de caminata entre miles de personas .

La herramienta permite registrar el lugar donde quedó estacionado el vehículo y, al finalizar la jornada, seleccionar la opción "volver a mi auto". De esta manera, la aplicación ofrece indicaciones para regresar caminando hasta ese punto, incluso cuando no hay señal.

Forteza comparó su funcionamiento con el de las plataformas de navegación más conocidas y aseguró que es "como un Waze que no necesita Internet". Para aprovechar todas las funciones de la aplicación, los desarrolladores aclararon que es necesario realizar una preparación previa antes de asistir al evento.

Addamo y Forteza recomiendan activar el modo avión durante la jornada para ahorrar batería

El primer paso consiste en descargar PapApp Luján desde las tiendas oficiales App Store o Google Play Store. Una vez instalada, es fundamental abrirla cuando el teléfono todavía tenga conexión a Internet. Este procedimiento permite que el dispositivo almacene los mapas, los recorridos y toda la información necesaria para utilizar la herramienta posteriormente sin cobertura.

De esta manera, los peregrinos podrán consultar los diferentes puntos de interés, orientarse por la ciudad y acceder a las indicaciones incluso si las redes móviles dejan de funcionar o si el teléfono se encuentra en modo avión.

León XIV llega a Argentina el próximo domingo

De hecho, Addamo y Forteza recomiendan activar el modo avión durante la jornada para ahorrar batería, ya que los datos descargados previamente permanecerán disponibles en el dispositivo. Además de las funciones de navegación, los estudiantes desarrollaron un sistema propio que les permite incorporar y actualizar información de manera rápida.

Entre los datos incluidos se encuentran los recorridos de peregrinación, los principales ingresos a Luján y los trayectos recomendados para quienes estacionen sus vehículos en zonas alejadas del centro y deban continuar caminando. Así, lo que nació de una charla familiar terminó convirtiéndose en una herramienta pensada para acompañar a miles de personas durante la visita de León XIV. Con una propuesta que combina tecnología y conocimiento del territorio, los dos estudiantes buscan que los peregrinos puedan moverse por Luján sin depender de una conexión a Internet.