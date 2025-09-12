Dolor y memoria: murió María Elena Usonis, la madre de Axel Blumberg

La noticia sacudió a quienes aún recuerdan con claridad uno de los episodios más oscuros de la historia criminal argentina. María Elena Usonis, madre de Axel Blumberg, falleció a los 75 años tras una vida atravesada por el duelo imposible de la pérdida de su único hijo. Su muerte fue confirmada por el Centro Lituano - Argentinos Lietuviu Centras a través de un sentido mensaje en las redes sociales: "Con mucho dolor compartimos la triste noticia de la partida de María Elena Usonis, quien seguramente estará reencontrándose con su querido hijo Axel", destacaron en la publicación hecha en Facebook.

Contadora pública, políglota y trabajadora de la AFIP hasta su jubilación, Usonis llevaba consigo la marca imborrable del 23 de marzo de 2004, cuando su hijo, de apenas 23 años, fue secuestrado y asesinado con brutalidad por una banda de delincuentes que, en su mayoría, debía estar tras las rejas por delitos anteriores. La investigación reveló la saña de las torturas físicas y psicológicas a las que Axel fue sometido, y la crueldad con la que le arrebataron la vida pese a los pedidos de rescate.

El crimen de Axel no solo conmovió a su familia sino también al país entero. Las imágenes de su padre, Juan Carlos Blumberg, encabezando una multitud de más de 100.000 personas frente al Congreso reclamando leyes más duras contra la inseguridad, aún resuenan como símbolo de una sociedad harta de la impunidad. Pero detrás de esa movilización histórica estaba también la voz de María Elena, más silenciosa, más íntima, pero no menos devastadora.

En 2006, durante el juicio a los responsables, Usonis dejó un testimonio estremecedor: "Soy la madre de Axel Damián Blumberg, vilmente asesinado el 23 de marzo de 2004 por una banda de delincuentes que, al momento del secuestro de mi hijo, en su mayoría debía estar en prisión. Por lo cual sostengo que en el asesinato de mi hijo hay muchos más culpables que los imputados aquí presentes". Sus palabras, entre lágrimas, fueron tan resonantes como contundentes.

Con ellas, la mujer señaló no solo a los asesinos sino también a un sistema judicial y penitenciario que había fallado en su deber de proteger a los ciudadanos. Ese mismo día, antes de retirarse del estrado, dejó una frase que todavía estremece: "Hoy, Axel y yo estamos muertos". Era la confesión de una madre partida en dos, incapaz de seguir adelante tras la pérdida de lo más querido. En otra entrevista con La Nación, había sintetizado su vida con crudeza: "Ahora sé lo que es estar muerta en vida".

Para quienes la conocieron, Usonis nunca dejó de ser una mujer de una ternura inmensa, que recordaba a Axel con un amor infinito: "Axel fue lo más lindo que me pasó en la vida. Le decía que era increíble que fuera hijo mío algo tan maravilloso. Cuando le decía eso, me abrazaba, me besaba, él era muy cariñoso". Su muerte no borra el eco de su voz ni la memoria de una madre que, con dignidad y muchísimo dolor, expuso la cara más amarga de la injusticia argentina.

Hoy, como expresó su ex esposo Juan Carlos Blumberg, se cumple quizás lo que ella más anhelaba: "Ahora está con Axel, que es lo que siempre quiso. Nunca pudo superar su muerte". Con su partida, se cierra un capítulo atravesado por el horror, pero queda el recuerdo de una mujer que convirtió su dolor en denuncia y cuyo nombre quedará para siempre ligado al reclamo de justicia de una Argentina que aún busca respuestas.