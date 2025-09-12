Femicidio en Pilar: hallaron descuartizada a una joven de 25 años y detuvieron a su pareja

El horror volvió a sacudir al conurbano bonaerense con el hallazgo de Solange Sanabria Ventura, una joven de 25 años oriunda de General Rodríguez que estaba desaparecida desde el 21 de agosto y cuyo cuerpo apareció descuartizado en un departamento de la calle Rivadavia al 700, en Pilar. Madre de una niña de apenas 5 años, la víctima fue encontrada en bolsas de nylon, atada con sogas y envuelta en frazadas, en medio de un escenario espeluznante que dejó al descubierto la brutalidad del crimen.

La Justicia investiga el caso como femicidio y analiza la participación de un segundo implicado.

El hallazgo se produjo gracias al llamado de una vecina que denunció un fuerte olor nauseabundo en el edificio. Al ingresar al departamento, efectivos de la Comisaría 1° y de la Sub DDI Pilar descubrieron restos humanos mutilados y un serrucho manchado con sangre sobre un lavarropas. Los peritos confirmaron que en sus dientes había restos de piel, lo que lo convirtió en un elemento clave de la investigación. En medio de la inspección, los policías escucharon quejidos y encontraron en el mismo lugar a Óscar Ángel Benítez, pareja de Solange y principal sospechoso, con cortes autoinfligidos en los brazos.

De inmediato fue trasladado con custodia al Hospital Central de Pilar, donde permanece detenido. La identificación de la víctima fue inmediata: en uno de los restos aparecía un tatuaje con el nombre de su padre, Julio. Así lo confirmaron las fuentes policiales. La fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio, caratuló el caso como femicidio y tentativa de suicidio. El drama se volvió aún más cruel cuando los padres de Solange se enteraron del hallazgo en vivo, mientras participaban de una entrevista televisiva en General Rodríguez. La transmisión captó el instante en que vecinos y familiares quedaron paralizados al escuchar que la joven había sido hallada muerta y descuartizada.

Su pareja, Óscar Ángel Benítez, fue detenido tras intentar suicidarse con un serrucho.

Amigos y allegados de la víctima describieron a Benítez como un joven con problemas de adicciones y un temperamento violento. "¿Por qué tuvimos que llegar a este punto, si se dio aviso a la Policía? Ella era una chica tranquila, llevaba a la nena al jardín todos los días, pero llegar así a esto, sin tener explicación de nadie, es muy triste", lamentó Aylén, amiga de Solange. "La nena tiene 5 años, se quedó sin la mamá, ¿Qué le vamos a decir nosotros? ¿Por qué no hicieron nada, por qué no salieron a buscarla?, agregó la joven en diálogo con Crónica Tv En las últimas horas, la investigación sumó un giro inquietante: un segundo hombre, identificado como G. M. L., fue detenido.

Estaba dentro de bolsas y envuelto en frazadas.

El hombre fue acusado de haber colaborado en el traslado y ocultamiento de partes del cuerpo. La fiscalía especializada en violencia de género dispuso que ambos permanezcan detenidos mientras se espera la autopsia que precisará la mecánica del crimen. El caso de Solange se suma a la larga lista de femicidios que exponen la urgencia de políticas eficaces para prevenir y erradicar la violencia de género. Mientras tanto, su familia y su pequeña hija quedan atrapadas en un dolor irreparable.