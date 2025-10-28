Duró poco: el dólar volvió a presionar y rompió los límites del optimismo poselectoral

El entusiasmo financiero tras la victoria legislativa de La Libertad Avanza duró menos de 24 horas. Luego de una jornada de euforia en los mercados -con subas récord en la Bolsa y una fuerte caída del riesgo país-, este martes el dólar retomó su tendencia alcista y volvió a acercarse al techo de la banda de flotación, marcando el fin del efímero respiro que el Gobierno intentó capitalizar como un síntoma de estabilidad.

El dólar oficial minorista se vende a $1.505, lo que representa una suba de $45 (+3,1%) frente al cierre previo y lo deja apenas $10 por debajo del nivel que alcanzó antes de los comicios. En el mercado mayorista, la cotización avanzó a $1.483,75, una escalada del 3,6%, mientras que los tipos de cambio financieros también repuntaron tras el desplome del lunes: el MEP subió a $1.470,69 y el contado con liquidación a $1.486,76.

El único que se mantiene relativamente estable es el dólar blue, que opera en torno a los $1.465 en la City porteña. Sin embargo, el repunte generalizado del resto de las cotizaciones confirma que el alivio inicial no logró sostenerse más allá de las primeras horas posteriores al resultado electoral. El Banco Central volvió a intervenir en el mercado para contener la suba, ofreciendo ventas en torno a los $1.494,50, apenas por debajo del techo de la banda cambiaria.

Aun así, la presión persiste: "El dólar mayorista vuelve a estar cerca de la banda superior", reconoció una fuente del mercado, detallando que el volumen operado rondaba los 41 millones de dólares. La euforia del lunes -cuando el Merval registró la mayor suba en al menos tres décadas y el riesgo país se desplomó un 40%- comenzó a diluirse con rapidez. Los analistas señalan que, más allá de la reacción inicial, persisten dudas estructurales sobre la política cambiaria.

También persisten los cuestionamientos a la sostenibilidad del modelo de "bandas" que impulsa el ministro Luis Caputo con respaldo de Washington. "A partir de la extrema dolarización con que los agentes ingresaron a los comicios, la primera reacción del dólar mayorista fue aflojar con fuerza, ya que las expectativas más alentadoras descomprimen las tensiones preelectorales. Pero la estabilidad dependerá de una mejora real en el panorama político y económico", advirtió el economista Gustavo Ber.

De esta manera, si bien el resultado electoral disipa las presiones de corto plazo, persisten las dudas sobre posibles ajustes en los límites de las bandas cambiarias y sobre si el Gobierno avanzará hacia un esquema más libre de flotación. El panorama de corto plazo se presenta frágil: la aparente calma del mercado financiero contrasta con una economía real todavía golpeada por la recesión, el deterioro del poder adquisitivo y la dependencia de la asistencia estadounidense. Mientras el Gobierno celebra el respaldo electoral como un aval para profundizar su rumbo, el frente cambiario volvió a mostrar que el supuesto "orden macroeconómico" sigue sostenido con alfileres.