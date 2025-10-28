Chiche Duhalde advirtió que el PJ puede "desaparecer" y apuntó contra Cristina y Máximo Kirchner

La victoria de La Libertad Avanza (LLA) tanto a nivel nacional como en el territorio bonaerense abrió una etapa de crisis dentro de la conducción peronista, por lo diferente que fue el resultado a las expectativas generadas con la victoria del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en un marco de debilidad generalizada del Gobierno nacional. En ese sentido, Hilda "Chiche" Duhalde se sumó a las críticas y apuntó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, a quienes cuestionó por su "incapacidad dirigencial".

La pareja del ex presidente Eduardo Duhalde destacó la "falta de liderazgo" que atraviesa su espacio político y consideró que es un fenómeno que puede llevar a "desaparecer" al Partido Justicialista (PJ). "El peronismo se debe poner de pie con dirigentes que amen la doctrina", señaló en diálogo con AM Splendid.

Máximo Kirchner detrás de Axel Kicillof, tras salir al escenario después de la derrota del 26 de octubre.

"Yo no acepto de ninguna manera que quién conduzca el peronismo de la provincia de Buenos Aires sea Máximo Kirchner, no tiene antecedentes, no tiene sustento para conducir un partido como el nuestro", rechazó la impulsora de las manzaneras en los años 90 en los que su marido conducía la provincia. "Hay que ver si el PJ se puede poner de pie, barajar de nuevo y estar juntos. Pero hasta último momento, cuando (en el escenario del búnker Axel) Kicillof terminó de hablar, cuando se retira Máximo Kirchner lo hace con una imagen de desdén que todos pudimos ver, entonces estas cosas muestran la capacidad dirigencial", explicó "Chiche".

Hilda "Chiche" Duhalde.

Sobre la ex presidenta que en 2005 liquidó su carrera política tras la victoria como senadora que logró sobre ella en territorio bonaerense, también tuvo críticas. La describió como "una piedra en el zapato" para la unidad del peronismo. Luego remarcó que la detenida en San José 1111 "tiene que tener la grandeza de permitir la unidad verdadera del peronismo". "Los hombres y mujeres que coincidan en que hay que recuperarlo que se pongan a trabajar y vuelvan a elegir a sus autoridades, pero hoy tenemos una falta de liderazgo que me preocupa, si no, desapareceremos, como han desaparecido otros partidos", analizó Duhalde.

"Me preocupa que no nos demos cuenta que no existe el peronismo si no aparecen dirigentes en serio. Tiene bases que no se pueden olvidar, primero la justicia social. Saber que el Estado para tener recursos no tiene muchas maneras, o le da a la maquinita o generas trabajo", añadió.