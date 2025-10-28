Bullrich prometió "aislar al kirchnerismo" y avanzar con reformas estructurales: "La gente nos dio dos años para poder trabajar"

A poco más de un mes de asumir su banca en el Senado, Patricia Bullrich volvió a dejar en claro su rol dentro del engranaje político del oficialismo: será una pieza clave en la avanzada legislativa que el gobierno de Javier Milei prepara para consolidar su poder. En declaraciones a Radio Rivadavia, la actual ministra de Seguridad anticipó que su tarea será "construir una mayoría" parlamentaria que permita aprobar las reformas que el Ejecutivo no logró imponer en su primer año de gestión. "Tenemos que lograr una serie de cambios fundamentales para simplificar más la economía, bajar impuestos y que le llegue más dinero a la gente", afirmó.

Santilli y Bullrich

En esa línea, confirmó que su agenda incluirá la reducción de tributos "regresivos", la actualización del Código Penal y una reforma del sistema laboral que, según dijo, "es de 1975 y tiene que ver con un mundo que no existe más". La ministra, que el 10 de diciembre asumirá formalmente su banca por la Ciudad de Buenos Aires, habló con la autoridad de quien se siente respaldada tanto por Milei como por el resultado electoral. "La primera gobernabilidad que tenemos es una gobernabilidad popular, de la gente que dijo: queremos mantener este camino", sostuvo.

Pero la futura senadora no ocultó su mirada de confrontación con la oposición. "Sabemos que el kirchnerismo se va a oponer a todo, porque lo han hecho desde el primer día. A los únicos que tenemos que aislar es al kirchnerismo, porque están en las antípodas", disparó, dejando al descubierto la lógica binaria con la que el oficialismo pretende ordenar la política argentina: el que no acompaña, será marginado. Bullrich incluso retomó declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof para justificar su estrategia de aislamiento: "Kicillof llegó a decir que prefería ir a un default antes de tener la ayuda del Tesoro americano. Dijeron barbaridades".

Bullrich arrasó en la Ciudad y prometió "construir mayoría en el Senado junto a Milei"

Y agregó: "Por eso creemos que es imposible traerlos para este lado". En su mensaje, la funcionaria afirmó que la Libertad Avanza busca consolidar su poder en el Congreso, pero también dejó entrever que intentará, a su manera, disciplinar a los aliados. "Nuestra idea es hacerlo lo antes posible para no perder tiempo", señaló sobre la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para tratar el paquete de leyes.

Sin embargo, reconoció que aún deben "reunir el número necesario para poder votar las leyes", lo que anticipa meses de negociación con gobernadores y bloques provinciales. Bullrich reivindicó los respaldos obtenidos en los distritos donde La Libertad Avanza se impuso. "Si algún kirchnerista se da cuenta de que está en el lado incorrecto, lo buscaremos, como fue el caso de 'Camau' Espínola. Veremos si eso pasa y si no pasa, tendremos que aislarlos, como nos pasó este año, que terminaron ellos aislándonos a nosotros", sostuvo, en un tono que mezcla pragmatismo y revancha.

La ministra también habló de su futura relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que preside el Senado, a quien prometió "mantener un vínculo institucional". Y destacó la actitud "colaborativa" de Francisco Paoltroni, senador cercano a Villarruel, con quien pretende articular acuerdos internos. "No voy con ninguna coronita y eso tiene que quedar claro", dijo Bullrich, tratando de despejar rumores sobre su eventual aspiración a la presidencia provisional de la Cámara alta.

Patricia Bullrich

Aun así, su protagonismo en la escena política del oficialismo es indiscutible: será la encargada de empujar desde el Congreso la agenda de reformas estructurales que Milei necesita para sostener su proyecto. La ex ministra de Seguridad cerró su intervención con un mensaje que revela la fragilidad del gobierno libertario: "La gente nos dio dos años para poder trabajar a fondo y que se vean los resultados en el bolsillo, en la ganancia de las empresas, en que las personas puedan vivir con un sueldo mejor".