El caótico paso de Taylor Swift por Brasil: 40 grados, una fan muerta y swifties enojadas

Desde que Taylor Swift anunció las fechas de The Eras Tour en junio para Latinoamérica, todo parecía teñido de un sueño para las swifties y, sin embargo, los tres países privilegiados que la tendrían de huésped fueron México, Argentina y Brasil, con la presencia también de muchos fans de distintas partes que viajaron para presenciar el show.

La primera parada tuvo lugar en México, con cuatro fechas a finales de agosto y con un público enloquecido que solo era la antesala de lo que le esperaría en Argentina y Brasil y, dos meses después, Taylor pisó suelo argentino escondida bajo un paraguas, casi como una profecía de lo que pasaría el viernes 10 de noviembre, cuyo show tuvo que ser cancelado por fuertes tormentas y alerta roja.

Taylor Swift.

Pero su paso por Argentina fue glorioso al final de ese fin de semana y prometió a las "swifties mojadas" volver a dar un show cada vez que programe una gira, ya que fue uno de los mejores conciertos de su carrera, debido a la pasión del público y a la calidez del Estadio River Plate. Así, finalmente, emprendió viaje a Brasil, sin saber los percances que generaría.

Resulta ser que el paso de la cantautora por Brasil fue muy accidentado y con muchas complicaciones debido al cambio climático, que generó, entre otras cosas, la muerte de una fan de 23 años en Río de Janeiro. Su nombre era Ana Clara Benavides, quien falleció el 17 de noviembre dentro del estadio debido a una descompensación por las altas temperaturas, que llegaron a superar los 40 grados. Según relató su amiga, la joven comenzó a sentirse mal y en la segunda canción del concierto, "Cruel Summer", se desmayó y no volvió en sí.

Camino al hospital, Ana recibió la maniobra de RCP, un segundo paro cardiorrespiratorio en el hospital terminó con su vida y opacó por completo la jornada de aquel día, ya bastante afectada por la ola de calor. Incluso antes de saber la noticia, la mismísima Taylor envió a su propio equipo a repartir agua para los fans, debido a que veía desde el escenario que la situación era desesperante: "Hace mucho calor, así que si alguien dice que necesita agua cuando hace este calor, realmente la necesita", dijo Swift mientras oía a los swifties gritar.

Taylor recibió a la familia de Ana, la swiftie que falleció en el concierto de Rio de Janeiro.

Luego del concierto, la cantante fue informada de lo sucedido con Ana y decidió hacer un posteo en sus redes sociales para dirigirse a la familia de la joven fallecida y a sus fans brasileros: "No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi espectáculo. Ni siquiera puedo decirles lo devastada que estoy por esto", escribió muy afectada y, según sus allegados, sin querer continuar con el resto del tour.

Aunque la segunda fecha estaba programada para el día siguiente, el 18 de noviembre, la producción de Swift decidió suspender hasta el lunes 20, debido a las altas temperaturas, que eran de 43 grados ese día y porque, además, no se encontraba con ánimos de dar un show completo luego de lo que había sucedido el día anterior. Aunque se disculpó vía Instagram, varios fans se enojaron y decidieron revender su entrada, debido a que no podrían asistir a una próxima fecha.

Sin embargo, luego de un accidentado show en el cual rompió uno de sus tacones, Taylor Swift se sentó al piano y tocó para la familia de Ana "Bigger Than The Whole Sky" en su honor, una gran sorpresa para las swifties, que esperaban ansiosos alguna pronunciación al respecto de la tragedia.

Taylor le dedicó una canción a Ana durante su concierto en Río.

Finalmente, después de sus tres presentaciones en Río de Janeiro, la cantante viajó a Sao Paulo, donde también dió tres shows -uno de ellos amenazado por tormentas fuertes, que finalmente se realizó- e invitó a los familiares de la joven de 23 años, quienes le regalaron una remera con la cara de Ana y se mostraron abrazados y agradecidos con el gesto de Taylor, quien les regaló otra canción inédita, llamada "Safe and Sound".

Siendo los últimos conciertos de su gira de 2023, la artista agradeció a sus fans por el enorme esfuerzo que significó asistir al The Eras Tour, tanto desde lo económico, así también como soportar las altas temperaturas y la tempestad que implica el cambio climático y prometió volver a darlo todo con un nuevo concierto.

Sin embargo, cabe destacar que si bien Taylor Swift no se vio implicada directamente en el fallecimiento de la fan el primer día de su gira por Río de Janeiro, si se llegase a dar un proceso judicial, es probable que sea citada a declarar ante la justicia brasileña.