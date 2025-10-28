El huracán Melissa, el monstruo del Caribe: dejó siete muertos en Jamaica, Dominicana y Haití

El huracán Melissa ya dejó siete muertos tras su paso por Jamaica, República Dominicana y Haití, mientras que va rumbo a Cuba, donde ya evacuaron a 600 mil personas de cara a un fenómeno meteorológico de categoría cinco, el más fuerte desde que se comenzaron a registrar este tipo de eventos hace 174.

La tormenta tocó tierra este martes por la mañana y cruzó el país de Bob Marley desde la parroquia St. Elizabeth en el sur hasta la de St. Ann en el norte, camino a la isla que gobierna Raúl Castro. Las autoridades jamaiquinas confesaron su frustración por no poder estar a la altura de la situación. "No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco", explicó el primer ministro local, Andrew Holness.

El representante del poder ejecutivo jamaiquino puso el énfasis en "la velocidad de recuperación", la cual consideró "el desafío" que tiene por delante su gestión. Al mismo tiempo remarcó los esfuerzos previos hechos para preparar a su país para el poderoso fenómeno natural. Ahora resta la lenta recuperación y limpieza del lugar, que dejaron los deslizamientos de tierra, los rayos eléctricos y los árboles caídos.

El ministro de Salud de Jamaica, Christopher Tufton, manifestó su preocupación por algunos hospitales que están en la costa, donde ya trasladaron pacientes al segundo pis, ante la peligrosa marejada ciclónica de cuatro metros de altura. En República Dominicana, además del muerto que registró Melissa, hay una persona que todavía está desaparecida. Los otros seis decesos confirmados fueron tres y tres, en Jamaica y Haití.

El huracán Melissa generó que la gente salga a comprar agua de forma masiva.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami informó que el centro del huracán se movía hacia el norte-noreste a 8 kilómetros por hora, horas antes de que impacte en Jamaica. El director principal del servicio meteorológico local, Evan Thompson, dejó un mensaje esperanzador: "Lo superaremos juntos".

De acuerdo a lo relatado a la agencia AP por el asesor de Mercy Corps Colin Bogle, existe un potencial problema por ciertos vecinos que se negaron a evacuarse ante el peligroso fenómeno climatológico. "Muchos nunca han experimentado algo como esto antes, y la incertidumbre es aterradora", deslizó. "Hay un miedo profundo a perder hogares y medios de vida, a sufrir lesiones y a ser desplazados", añadió.

El huracán Melissa tiró árboles en Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba.

La preocupación por los víveres posteriores al huracán se hicieron presentes a través del mensaje que dejó el ministro de Agua y Medio Ambiente de Jamaica, Matthew Samuda: "Cada gota contará". El funcionario también anunció que cuenta con más de 50 generadores disponibles para desplegar después de la tormenta.

La llegada a Cuba

La marejada ciclónica que llegará a Cuba también alertó a sus habitantes, fundamentalmente de las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, aunque en Las Tunas se emitió directamente una alerta de tormenta tropical. Los 51 centímetros de lluvia que se esperan en regiones del país, generaron una fuerte alarma.

El huracán Melissa generó marejadas de cuatro metros.

Desde el lunes, y ante tal fenómeno meteorológico, el Gobierno de Cuba se encargó de evacuar habitantes al punto de que llegó a los más de 600.000 en los últimos días, con la segunda ciudad más grande de la isla, Santiago, en el centro de los traslados. Al mismo tiempo, una vez abandone Cuba girará hacia el sureste de las Bahamas el miércoles por la noche, aunque también hubo una alerta de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos.