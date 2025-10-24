60 vuelos y más de 7.000 pasajeros afectados: mañana de protesta de los pilotos por la falta de actualización paritaria

Desde las seis de la mañana de este viernes una protesta de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se consolidó a través de una asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery que tuvo una duración de cuatro horas y que afectó 60 vuelos y más de 7.000 pasajeros destinados a estos. La medida de fuerza se dio en el marco de las negociaciones con Aerolíneas Argentinas y de cara a las elecciones nacionales de medio término de este domingo 26 de octubre.

"Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde, y el respeto por el trabajo que desempeñamos", habían comunicado desde APLA ante la prensa. La medida es la continuación de otra asamblea realizada el jueves 9 en la previa del último fin de semana largo.

Paro en el Aeroparque Jorge Newbery

El reclamo fue contra la conducción de Aerolíneas Argentinas, desde donde tomaron ciertas decisiones que complican el buen desempeño de la empresa. Por un lado decidieron retirar de manera preventiva ocho aviones de su flota, producto de una falla mecánica que se generó en un despegue de Aeroparque que obligó al avión a aterrizar de emergencia en Ezeiza. Además, precisaron que no se tuvieron en cuenta los reclamos salariales, de ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo que realizaron. APLA consideró que la acción gremial llevada adelante fue producto de esta acción que expuso la "falta de previsión empresarial". "Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días", aportaron.

La medida de fuerza de APLA afectó a más de 60 vuelos y 7000 pasajeros.

Desde el lado de Aerolíneas Argentinas también lanzaron un comunicado para referirse a la medida que afectó 60 vuelos. "La compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado", argumentaron.

"Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía", indicaron desde la aerolínea de bandera. A su vez elogiaron la nueva gestión de la firma "que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década" y remarcaron que "requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte".

Paro en Aerolíneas Argentinas

Por otro lado, la firma recomendó a los pasajeros que verifiquen los vuelos que haya programados hasta las 11:30 porque es probable que tengan como mínimo dificultades o que sean cancelados por la medida de fuerza, mientras que solicitaron que estén atentos a los correos electrónicos que puedan llegar con información nueva sobre cada vuelo. También sostuvieron que se comuniquen con las agencias de viajes donde sacaron el pasaje, de ser necesario esto, para que las gestiones se centren en estas. El número de WhatsApp para gestiones de pasajeros de Aerolíneas Argentinas (+54 91149404798) atiende las 24 horas y continuará activo para cualquier consulta.