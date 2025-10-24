Ya rige la veda electoral: Argentina vota este domingo en unas legislativas clave que pondrán a prueba la gestión de Javier Milei

Argentina se prepara para vivir este domingo 26 de octubre unas elecciones legislativas decisivas. Más de 35 millones de ciudadanos están habilitados para votar entre las 8 y las 18 horas, en una jornada que definirá la composición del Congreso Nacional y el equilibrio político de cara a la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei. En total, se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado, correspondientes a ocho provincias. La votación será supervisada por la Cámara Nacional Electoral, que dispuso un operativo especial para garantizar la transparencia del proceso y un recuento rápido de los resultados.

La boleta única

Estas elecciones de medio término se presentan como un plebiscito sobre la gestión de Javier Milei, a casi un año de su llegada al poder. El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, aspira a fortalecer su base parlamentaria y obtener el respaldo necesario para impulsar su programa de reformas estructurales -entre ellas la Ley Bases, la reforma laboral y la apertura económica- que aún encuentran resistencia en el Congreso.

En el contexto económico, el Gobierno logró poca estabilidad cambiaria pese al acuerdo de "swap" financiero impulsado por Donald Trump, que permitió sostener la cotización del dólar en torno a los $1500. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que "no habrá cambios" y que ese valor "está bien". Para Milei, el resultado electoral será determinante: un triunfo le permitiría profundizar su plan de ajuste, desregulación y reducción del gasto público.

Sin embargo, una derrota, en cambio podría abrir una etapa de mayor control parlamentario sobre su gobierno. Del otro lado, el peronismo reconfigurado bajo nuevos liderazgos, junto a Provincias Unidas y espacios de centroizquierda, intentarán capitalizar el descontento social y recuperar espacio político. Su objetivo es frenar el avance de las políticas libertarias y consolidarse como contrapeso institucional en el Congreso.

Más de 35 millones de argentinos están habilitados para participar de las elecciones de medio término

Las miradas estarán puestas especialmente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, distritos que concentrarán la mayor parte del electorado y serán determinantes para definir el nuevo mapa legislativo. En todo el país se renovarán parcialmente las cámaras legislativas nacionales. Entre los principales distritos, la provincia de Buenos Aires elige 35 diputados nacionales, mientras que la Ciudad de Buenos Aires renueva 13 diputados y 3 senadores.

Córdoba elegirá 9 diputados, Santa Fe 5 diputados, y Entre Ríos 5 diputados y 3 senadores.En total, se aplicará el sistema D'Hondt, que distribuye los escaños de manera proporcional a los votos obtenidos por cada lista. Algunas provincias, además, aprovecharán la jornada para elegir autoridades locales. Por ejemplo, Santiago del Estero elegirá gobernador y 40 diputados provinciales, Mendoza renovará 24 diputados y 19 senadores provinciales, y Catamarca y La Rioja también tendrán elecciones legislativas locales.

El oficialismo busca consolidar su poder en el Congreso

La Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmó que volverá a utilizar el sistema mixto de carga implementado en 2023, con el fin de agilizar la transmisión de datos. Los primeros resultados oficiales podrán difundirse a partir de las 21 horas del domingo, siempre que se haya escrutado un porcentaje representativo de mesas. El Gobierno nacional espera que la jornada se desarrolle con normalidad y con un bajo nivel de ausentismo. En tanto, la atención internacional estará puesta en el desenlace político: si Milei logra ratificar en las urnas su proyecto libertario o si, por el contrario, el Congreso se convierte en un dique de contención para su poder.

Veda electoral y restricciones

Lo cierto es que desde las 8 de la mañana de este viernes 24 de octubre rige en todo el país la veda electoral, que se extenderá hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de los comicios. Durante este período está prohibido realizar actos de campaña, difundir encuestas, vender bebidas alcohólicas y organizar espectáculos públicos. La venta de alcohol estará restringida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo. Los locales que incumplan podrán enfrentar sanciones que incluyen multas y penas de prisión de hasta seis meses, según lo establecido por el Artículo 134 de la Ley Electoral.

También se prohíbe el uso de armas, la exhibición de banderas partidarias cerca de los centros de votación y la toma de fotografías de la Boleta Única Electrónica, práctica que podría ser sancionada con multas de entre 10.000 y 100.000 pesos.