Es madre soltera de cuatro hijos, enfrenta un cáncer con metástasis, pero su principal problema es OSPADEP

Mariela Lorena Páez pelea desde hace un año contra un cáncer de colon con metástasis en hígado y pulmones, como mamá soltera de cuatro hijos. Aún con todo lo complicado de este panorama, sus principales dificultades provienen de la Obra Social del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (OSPADEP), el centro de todos los palos en la rueda que le pusieron para llevar adelante el tratamiento que debe garantizar, en tiempo y forma, todos los insumos correspondientes.

Durante meses tuvo idas y vueltas con su cobertura médica porque se negaba a pagarle las bolsas de colostomía, mientras se pasaba la pelota con Activa Salud, la prestadora que responde por ellos. A lo mejor que llegó es que se las paguen por reintegro, 30 días hábiles después de que haya efectuado la compra. El problema es que no respetan la ley, porque todos los insumos que sus oncólogos consideren necesarios corresponden al Plan Médico Obligatorio (PMO) que no le garantizan a Páez.

Mariela Lorena Páez pelea contra un cáncer de colon desde el 17 de octubre de 2024.

No son los únicos medicamentos que la madre de hijos de 18, 16, 12 y 10 años debe utilizar, ya que por el tratamiento de quimioterapia con Cetuximab y la reacción alérgica que produce, también debe tomar el antibiótico Doxiciclina y aplicarse una loción de Clindamicina fosfato, imprescindible para atenuar el dolor y el ardor. También brillan por su ausencia las bombas de infusión que requiere para una medicación que usa cada 48 horas.

El cáncer de Mariela está en la etapa 4, es decir en el momento donde hay metástasis y la enfermedad puede avanzar hacia otros órganos. En el caso OSPADEP demostró que no está a la altura de la situación de cara a su compromiso con la Superintendencia de Servicios de Salud, ya que ni siquiera garantiza el cumplimiento del PMO. Los reclamos llevan un año, pero la falta de respuestas precisas continúa.

Las oficinas de la prestadora de servicios médicos Activa Salud.

Mientras tanto la situación laboral de Páez se complicó justo meses antes de su operación de emergencia, el 17 de octubre de 2024. El 24 de agosto previo fue despedida junto a otros cinco compañeros, justo a un mes de cumplir los dos años de trabajo en el lugar. Su jefe pagaba la prepaga OMINT, pero luego de terminar la relación laboral, ella no pudo afrontar el enorme gasto que significaba y quedó a disposición de OSPADEP.

Durante septiembre había buscado trabajo y consiguió de forma temporal en octubre, para le empresa Agrofina, pero tercerizada por otra firma de limpieza, para dedicarse a algo que conoce: limpieza de tubos de ensayo. "Entro a trabajar el 1ro de octubre y el 5 empiezo con malestares", recordó ante BigBang . "Aviso que me sentía mal, no me quise ir, terminé de trabajar y el sábado fui a la guardia del Hospital Santojanni, me dieron un calmante, me mandaron a mi casa, el domingo sigo y me dicen 'tenés que ver un oncólogo' y me derivan al Udaondo".

Las bolsas de colostomía son imprescindibles para muchos pacientes que atravesaron un cáncer de colon.

Según contó, allí la maltrataron y la derivaron a la Maternidad Sardá, con la seguridad de que era algo ginecológico. "Me tuvieron boyando de un lugar a otro. Gracias a una conocida pude ir al Durand y de ahí quedo internada. El 17 de octubre me operaron de urgencia después de una ecografía con contraste, y ven que hay 23 tumores", remarcó. "Tengo bolsa de por vida porque tengo un muñón rectal", añadió.

Encima en Agrofina sólo le pagaron los días que trabajó y tuvo que ir a un litigio legal para recién en diciembre recibir la totalidad del dinero. Para esa misma época comenzó a trabajar en CLIBA. "En marzo empiezo la quimioterapia. Me dan una licencia por tres meses, pero como tengo hijos se extendió a seis. Me pagaban un básico de casi 400 mil pesos. Ahora entré en reserva de puesto, me guardan por un año, pero no hay remuneración", lamentó.

Ahora entré en reserva de puesto, me guardan por un año, pero no hay remuneración"

Sus cuatro hijos fueron a la misma Escuela 14 "Islas Malvinas" del barrio de Mataderos. Las docentes, las madres y padres, y los vecinos son la red de contención que Mariela tiene para este difícil momento. Una red que hace lo que tendría que hacer por ley OSPADEP y Activa Salud y, por supuesto, el Estado argentino o las partes que quedan de él tras el paso de la motosierra.