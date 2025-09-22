"Íconos Sobre Ruedas": un viaje en el tiempo con autos de Maradona, Lady Di, Marilyn y el DeLorean de Volver al Futuro

No todos los días se puede ver, a pocos metros de distancia, la Ferrari Testarossa negra que manejaba Diego Armando Maradona en los años dorados del Napoli, el Ford Escort que Lady Di usaba para escapar de la rigidez del protocolo real o el mítico DeLorean de Volver al Futuro, que hizo viajar a Marty McFly a 1955. Pero todo eso -y mucho más- será posible en Íconos Sobre Ruedas, la exposición que desembarca en el Centro Costa Salguero del 24 de octubre al 2 de noviembre.

Con entradas ya a la venta en Ticketek, la propuesta no es solo para fanáticos de los fierros. Es una experiencia inmersiva y lúdica que combina automovilismo, cine, moda y cultura pop. Cada auto está acompañado por objetos personales de sus célebres dueños: camisetas, vestidos, accesorios y hasta trajes que suman una dimensión íntima al recorrido. Así, la Ferrari de Maradona estará acompañada por su camiseta del Napoli; el glamour de Marilyn Monroe se completará con prendas que usó en su vida pública; y el DeLorean no llega solo, sino con toda la carga de nostalgia ochentera que aún genera la saga cinematográfica.

"Íconos Sobre Ruedas" se podrá disfrutar en el Centro Costa Salguero - Pabellón 5

En total, son 15 vehículos que funcionan como verdaderas cápsulas del tiempo. No solo brillan por sus diseños y motores, sino porque fueron protagonistas -en la realidad o en la ficción- de momentos que marcaron generaciones. La muestra busca conectar a padres e hijos en un mismo viaje cultural: los más grandes reviven recuerdos, mientras los más chicos descubren que los autos pueden ser mucho más que máquinas.

El recorrido es un homenaje a la memoria colectiva: desde el glamour de Hollywood hasta la rebeldía de una princesa, pasando por la genialidad irreverente del Diez. Cada coche es una historia de estilo, poder y libertad, y en Íconos Sobre Ruedas esas historias vuelven a la vida, a todo motor.