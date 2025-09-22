Marcelo Tinelli rompe el silencio en su regreso al streaming: ¿la verdad sobre el mito del desodorante?

Marcelo Tinelli no está listo para que su nombre pase a la lista de los famosos que brillaron en los años 2000 y quedaron en el olvido para las nuevas generaciones. Por eso llega al mundo del stream a través del canal Carnaval, donde promete darlo todo y hasta revelar algunos secretos que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Estamos de Paso saldrá al aire los martes y miércoles por la noche, y aunque todavía no se estrenó ya está dando que hablar. "Volví muchas veces en mi carrera, pero esta vuelta es diferente. No es tele, es streaming, un mundo totalmente nuevo...", aseguró el conductor en el último spot, antes de tirar una promesa: "Lo que les prometo es que me voy a reír de todas las cosas que me pasaron y de todas las cosas que se dijeron de mí".

Marcelo Tinelli se anima al stream y promete reírse de las cosas que le pasaron o dijeron de él

En medio de la promoción apareció Pachu Peña, quien se acercó con una idea: "Podrías hacer una sección que se llame Historias de desodorante, testimonios. Arrancá vos si querés, me parece que es por acá", le sugirió entre risas, incluso regalándole un desodorante de una reconocida marca. La respuesta de Tinelli no se hizo esperar: "Pero por qué no te vas a la repu...", expresó mientras el humorista se alejaba entre carcajadas.

Quedó claro que el empresario está dispuesto a todo con tal de captar la atención en su nueva apuesta digital. Incluso cuando sus propios amigos —como Yanina Latorre— pusieron en duda su regreso, el conductor decidió apoyarse en el humor y hasta animarse a reflotar el histórico "mito del desodorante" que lo persigue desde hace décadas.

"La del desodorante es muy buena, alto mito ", comentó un usuario en redes sociales, desatando un intenso debate. Algunos aseguraron que la historia fue real —"Fue verdad, cursé con un doctor que lo atendió"—, mientras que otros lo tomaron como una simple leyenda urbana: "Todo el mundo conoce la versión, pero nunca se probó nada".

Con esta jugada, Marcelo Tinelli busca conquistar a un público joven que no lo vivió en su época de oro y, de paso, demostrar que todavía tiene cintura para reírse de sí mismo. El tiempo dirá si el stream le devuelve la vigencia que la televisión ya no le garantiza o pasa al exilio mediático.