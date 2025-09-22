¿Romance confirmado?: el video de Ángela Torres y Marcos Giles que ilusiona a quienes siguen el ship

Mientras Rusherking le dedica tweets, Ángela Torres demostró que ya dio vuelta la página y protagonizó un nuevo ship con Marcos Giles. La historia que empezó en la pantalla de Luzu TV parece haber ido al ámbito privado: aunque no lo pudieron dejar en secreto y un nuevo video de los jóvenes revolucionó las redes sociales.

La cantante se incorporó a Nadie Dice Nada en reemplazo a Flor Jazmín Peña; su participación fue bien recibida por la audiencia al punto que llegó a abrirse por completo. En este contexto contó que cuando está en pareja da su 100% al limite de llegar a descuidarse y dejar sus propias metas de lado.

Ángela Torres y Marcos Giles protagonizan el ship Margelita

Giles supo entrar por ese lado y para conquistarla la apoya públicamente en sus nuevos lanzamientos musicales o la sorprende al invitarla a ver sus películas favoritas: actos que enamoraron por completo a quienes se subieron al ship "Margelita".

Si bien tras su primera cita fuera de los estudios de Luzu Tv, los tortolitos pactaron no hacer públicos más detalles, no pudieron cumplir su palabra tras asistir durante el fin de semana a la famosa fiesta Bresh. El video de ambos bailando muy cariñosos revolucionó las redes: "Imagínense lo atrás que estoy de este ship que ver este video me alegro el domingo", "Estoy obse mal con ellos" y "Hoy duermo feliz", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las imágenes difundidas.

El ship entre Ángela Torres y Marcos Giles tiene atrapado a los fanáticos de Luzu TV y al mismísimo Leandro Paredes que sorprendió al aparecer en un video con un pedido especial para la cantante: "Sé que él va de canchero, pero es medio 'gon...', te pido por favor que lo veas otra vez", suplicó el campeón del mundo entre risas, generando la ovación en el programa Algo Va a Picar.

La mala experiencia de Ángela

El fin de semana, la intérprete de "Favorita" fue tendencia en X y no sólo por su shippeo con el streamer, sino también por su mala experiencia con una psicóloga: Hablé con una terapeuta nueva, me meto al zoom y la mina me dice: "¿Nombre? ¿Ángela Torres no?", comenzó su historia.

Ángela Torres contó su mala experiencia con una psicóloga

"Y yo tipo: 'En realidad no, porque Ángela Torres no es mi nombre". Y ahí me dice: "Bueno, ¿de qué querés hablar?' Y yo le digo: 'Me separé'. Y le empiezo a contar de mi separación", continuó la actriz que recibió como respuesta: "¿De Rusherking no?", contó indignada la cantante. Y explicó por qué dejó inmediatamente la sesión: "Esta hija de p...va a cortar conmigo y va a llamar a todas las amigas y va a contar todo el chisme".