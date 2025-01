Joni Viale se hizo el canchero y Luis Novaresio lo ubicó con educación: "Es hasta acá"

Una vez más, el periodista Jonatan Viale se tiró encima de la última granada que activó el Gobierno: la eliminación de la figura del "femicidio" del Código Penal, la derogación de la Ley de Identidad de género y una batería de proyectos que amenazan con retroceder de forma contundente en lo que a ampliación de derechos respecta.

El hijo de Mauro Viale no sólo respaldó el cuestionado discurso cargado de xenofobia y falacias que Javier Milei brindó en Davos, sino que además apuntó contra quienes ya anunciaron que el próximo sábado se movilizarán en todo el país en la denominada "Marcha contra el fascismo".

El duro posteo de Jonatan Viale en respaldo de los anuncios de Milei

"Alberto (Fernández) faja a Fabiola (Yañez): no marcharon. (José) Alperovich viola a su sobrina: no marcharon. (Fernando) Espinoza abusa de su secretaria: no marcharon. Discurso de Milei en Davos: marcha federal antifascista y antirracista. Son una joda", disparó el periodista, pese a que muchas de las causas que enumera en su posteo aún no fueron resueltas por la Justicia.

Si bien fueron pocos los que se sorprendieron por la postura del periodista, fueron muchos los mensajes críticos que recibió, entre los que se destaca el que le escribió Luis Novaresio, su ex compañero de canal.

Luis Novaresio le respondió a Jonatan Viale

"No son una joda, amigo. Son una vergüenza la CGT y sus cómplices. Ahora: ¿me decís lo que pensás de lo que se dijo desde el Gobierno de las parejas gays, de ser homosexual a puertas cerradas, de los femicidios y demás? Yo sé que sos buena gente y sabés de ser discriminado por pertenecer a una minoría. ¿Me decís?", lo invitó Novaresio.

El periodista fue uno de los famosos y referentes que anticiparon su participación en la marcha e incluso convocó desde sus redes sociales, en un video en el que se encargó de aclarar que no se trataba de una movilización "destituyente".

"Algunos se preguntan por qué marchamos este sábado y la respuesta es fácil, es porque 'es hasta acá'. No se puede decir sin no caer en el discurso de odio que una pareja homosexual es potencialmente una pareja abusadora. Es hasta acá", arranca el periodista.

Novaresio también se hizo eco de una de las consignas de la marcha que plantea "al closet no volvemos más". "No se puede decir que la homosexualidad sí, pero puertas adentro. Eso es una invasión inconstitucional de la libertad. No se puede decir esto sin caer en el discurso de odio que agrede a una minoría".

"La democracia es el gobierno de la mayoría, pero con el respecto irrestricto de las minorías. No se puede decir que las mujeres no son abusadas. No se puede decir 'no es con la mía', porque nadie está pidiendo dinero para respetar un derecho. El respeto de un derecho es una convicción, es una posición ideológica", remarcó.

Los derechos de todos, de las mayorías y de las minorías, en democracia se respetan"

"No se puede decir que hay aprovechadores. Claro que hay aprovechadores de esta marcha... tipos que estuvieron cuatro años afónicos, que avalaron atrocidades y que van a aparecer en esta marcha; pero quedarán segregados; porque es mucho más importante la defensa de los derechos que el aprovechamiento que quiere hacerse de eso".

Las otras críticas a Jonatan Viale por su posteo en contra de la marcha

"Y, no van a hacer una marcha por cada caso particular. Para todos los delitos que enumerás está la Justicia. Ahora, si son un colectivo al cual atacan, obvio van a salir a hacerse escuchar".

La periodista Sandra Cacazzini dio un paso más, acusó al hijo de Mauro Viale de "ensobrado" y rescató el posteo que horas antes había publicado "El Gordo Dan", con los mismos argumentos que luego recogió Viale: "Se nota mucho la bajada de línea (y el sobre)".

Otros le recordaron al periodista quién fue el que defendió a Alperovich: "El abogado de Alperovich en 2019 era Mariano Cúneo Libarona. ¿Te suena?", en alusión al ministro de Justicia de Milei.

"Se marcha porque usó un caso aislado para generalizar y sembrar más odio (por la cita de Milei en Davos). Se marcha porque su discurso divide, señala con el dedo y criminaliza a toda una comunidad. Se marcha porque alimenta la violencia de sus seguidores fanáticos. Se marcha porque existimos, porque resistimos".