La AFA sumó agencias oficiales para el Mundial 2026 y Chiqui Tapia avisó: "Tenemos la obligación de defender esta copa"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un paso clave en su estrategia comercial y de vinculación con los hinchas al anunciar una alianza estratégica con tres referentes del turismo deportivo: Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports. El lanzamiento se realizó el lunes con la presencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; el ex arquero campeón del mundo Ubaldo Fillol; y Walter Rodríguez, en representación de las tres agencias.

El acuerdo convierte oficialmente a estas compañías en agencias oficiales de la Selección Argentina para todas las competencias internacionales del ciclo 2025-2026, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La iniciativa permitirá a los hinchas acceder a paquetes de viaje exclusivos, con hospitalidad premium, entradas garantizadas, merchandising oficial -incluyendo camisetas autografiadas por campeones del mundo- y experiencias VIP.

En conferencia de prensa ante BigBang y el resto de medios presentes, Chiqui Tapia destacó la importancia de sumar marcas que acompañen a la Selección: "Presentar a un nuevo sponsor que nos va a acompañar en el camino de esta nueva epopeya para este nuevo mundial... Nosotros somos los campeones del mundo. Tenemos la obligación de defender esta copa. Y, realmente, feliz de que se sumen marcas que quieran apostar a nuestra selección y que tomen la decisión de ser transmisores de todo lo que genera la selección", expresó.

Tapia también recordó el vínculo previo con la empresa de Somos Argentina. que representa Rodríguez: "Recién Walter decía que ha acompañado desde otro lugar... No es que nosotros tampoco seamos cabuleros, pero contratamos los servicios de su empresa en el Mundial de Qatar para que vengan campeones del mundo del 78 y el 86, como lo hacemos habitualmente. Y un poquito en el fútbol todas estas cosas existen, así que bienvenido".

Walter Rodríguez, de Somos Argentina, subrayó el carácter histórico del acuerdo: "Es la primera vez en la historia, creo, que tres agencias de viajes son sponsor oficial de la Selección. Implica un compromiso, una responsabilidad y una alegría. Hemos acompañado a la selección de otras formas y ser sponsor oficial es un paso más adelante. Queremos aprender del profesionalismo de la selección argentina y compartir ese espacio y esa marca. Hay mucho para transmitir de lo que ellos hacen y de lo que han logrado". Por su parte, Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA, destacó que la unión entre "pasión, experiencia y profesionalismo" será la clave del éxito, y definió la alianza como "una nueva forma de vivir el fútbol argentino: más cerca, más global y más emocionante que nunca".

El abrazo entre Chiqui Tapia y Ubaldo Fillol, ex arquero campeón del Mundo

La alianza tiene como ejes: Promover el turismo deportivo internacional con base en la pasión por la Selección Argentina; ofrecer experiencias personalizadas y exclusivas para fanáticos locales y extranjeros; y fortalecer el posicionamiento global de la AFA como marca líder en el deporte mundial. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo deportivo representa más del 10% del movimiento turístico internacional y seguirá creciendo. En este contexto, AFA se posiciona a la vanguardia en la región al integrar a agencias nacionales en un proyecto que beneficiará a hinchas y al sector turístico por igual.

En las próximas semanas, los interesados podrán ingresar a los sitios web de Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports para registrarse, acceder a preventas y recibir asesoramiento personalizado para planificar el viaje al Mundial 2026 y otras competencias internacionales. Con este acuerdo, AFA no solo fortalece su marca y su vínculo con los hinchas, sino que también abre un nuevo capítulo en la forma de vivir la pasión por la celeste y blanca más allá de las fronteras.