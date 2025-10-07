La Corte Suprema confirmó la extradición de Federico "Fred" Machado a Estados Unidos por narcotráfico y fraude

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la extradición del empresario Federico "Fred" Machado a los Estados Unidos, donde deberá enfrentar un juicio por su presunta participación en una organización dedicada al narcotráfico y al fraude en la venta de aeronaves. El fallo, dictado este 7 de octubre, fue unánime y desestimó los últimos recursos interpuestos por la defensa del acusado, poniendo punto final a un extenso proceso judicial iniciado en 2021.

De este modo, el máximo tribunal argentino dejó firme la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, que había declarado procedente la entrega del empresario reclamado por la justicia estadounidense. Machado será juzgado en el Distrito de Texas, donde lo esperan cargos por asociación ilícita, fraude y lavado de dinero vinculados al uso de aeronaves en operaciones de tráfico de drogas.

En su resolución, la Corte recordó que el tribunal de origen había pedido a Estados Unidos una serie de garantías para asegurar el respeto de los derechos del acusado: que se compute el tiempo de detención cumplido en Argentina y que se contemplen sus condiciones de salud mental "para garantizar el respeto por la vida e integridad física, psíquica y moral del requerido, y evitar que sea sometido a penas o tratos crueles o degradantes".

Durante el proceso, la defensa de Machado intentó frenar la extradición con distintos planteos: denunció "desigualdad de armas" entre los fiscales y su equipo legal, recusó al juez de la causa e incluso cuestionó la constitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767). Sin embargo, los magistrados desestimaron todos los argumentos por considerarlos infundados o presentados fuera de tiempo. "Más allá de la diferencia numérica alegada, la defensa no ha demostrado -ni se advierte- de qué modo ello pudo afectar los intereses concretos de Machado", sostuvo el fallo sobre la supuesta desventaja procesal denunciada por su defensa.

La Corte también analizó la documentación remitida por la Embajada de Estados Unidos, que en una nota formal (la Verbal 1371, del 1° de octubre de 2025) reiteró su interés en la extradición del empresario. En ese marco, el tribunal consideró "disipados los reparos introducidos por la defensa" respecto de la situación procesal de otros coimputados, entre ellos Kayleigh Moffett y Debra Lynn Mercer Erwin, ambas ya condenadas por la justicia norteamericana.

Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó la procedencia de la extradición por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la acusación formal presentada por Estados Unidos el 5 de mayo de 2021, vinculados a la red de tráfico aéreo y lavado de activos que se investiga en Texas. La sentencia ordena además informar al tribunal extranjero el tiempo total de privación de libertad que Machado lleva cumplido en Argentina, para que sea descontado en el proceso que se le siga en Estados Unidos.

El caso Machado no solo tiene un fuerte componente judicial, sino también derivaciones políticas en la Argentina. El empresario, de nacionalidad argentina y con vínculos en el sector aeronáutico, fue mencionado en causas y denuncias vinculadas a campañas electorales y financiamiento irregular. Su extradición marca un cierre en el frente local, pero abre un nuevo capítulo judicial en Estados Unidos, donde se enfrentará a penas que podrían superar las dos décadas de prisión.

Con la decisión de la Corte, el Gobierno argentino deberá ahora coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades norteamericanas los detalles logísticos del traslado de Machado a territorio estadounidense.