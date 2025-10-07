Grabois describió a la perfección el "triángulo narco" entre Milei, Machado y Oneto: "Espert recibió dinero del Cártel de Sinaloa"

El dirigente social y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, expuso al presidente Javier Milei y el ahora ex referente libertario José Luis Espert y denunció el "triángulo narco" que involucra también al empresario Fred Machado y al abogado Francisco Oneto.

En una serie de declaraciones realizadas en entrevistas con Urbana Play y Radio Con Vos, Grabois expuso su preocupación por los vínculos entre los protagonistas y lo que denominó como "estructura criminal". El detonante de estas acusaciones fue la reciente entrevista concedida por Machado a Radio Rivadavia, en la que el empresario, detenido en Viedma por narcotráfico y con un pedido de extradición de Estados Unidos, admitió haber tenido reuniones con Espert en 2021.

Juan Grabois

Grabois subrayó que las palabras de Machado confirman un "vínculo continuado" con Espert, incluso cuando ya se conocía su relación con el narcotráfico: "El argumento principal es la reunión de 2021, cuando él ya estaba en Argentina huyendo de la justicia norteamericana. Esto confirma un vínculo con alguien que no podía desconocer que era narco", afirmó en Radio Con Vos. Además, señaló que Espert aceptó financiamiento de Machado, de manera irresponsable: "Cuando vos sos una persona políticamente expuesta, no podés agarrar guita de cualquier lumpen que aparece por ahí regalando avionetas, autos blindados y dólares. Por lo menos te tenés que preguntar de dónde viene", enfatizó el dirigente social.

Grabois también cuestionó las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Espert. Según el candidato de Fuerza Patria, los bienes adquiridos por el libertario, como un BMW, un Lexus y una casa en Martínez, no están debidamente justificados: "Si recibís dinero procedente de una organización criminal trasnacional y lo usás para comprar determinados bienes, estás ocultando la procedencia del dinero", señaló.

En este sentido, Grabois planteó que Espert podría enfrentar cargos penales por lavado de activos, encubrimiento del narcotráfico y complicidad con organizaciones criminales: " La tipificación de lavado de activos es muy clara . Después hay otras cosas que analizar", agregó.

José Luis Espert y Fred Machado

Otro de los puntos destacados por Grabois fue la relación entre Javier Milei y Francisco Oneto, quien además de ser abogado del presidente, también representa a Fred Machado. Para el dirigente social, esta conexión es preocupante: "No es normal que el presidente de la República Argentina tenga como abogado al mismo que un narco con pedido de extradición de los Estados Unidos", criticó en Urbana Play.

Grabois recordó que Oneto fue candidato a vicegobernador por La Libertad Avanza en 2019, lo que refuerza sus sospechas sobre la cercanía entre los implicados: "Esto refleja que Milei no puede estar ajeno a la trama. Aunque sea por decoro debería tener otro abogado", expresó.

Javier Milei, Francisco Oneto y Carolina Píparo

Además, vinculó a Oneto con una estructura más amplia que incluye al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo: "¿O no existe otro abogado en la Argentina que no sea Spagnuolo u Oneto, que están más sucios que una papa?", dijo Grabois.

Grabois describió el "triángulo narco" conformado por Milei, Machado y Oneto, con Espert como figura visible: "Es una estructura de legitimación de activos o de lavado vinculada a la narcocriminalidad", afirmó en Radio Con Vos.

Diego Spagnuolo y Milei

El dirigente social también criticó la decisión del gobierno de La Libertad Avanza de bajar la candidatura de Espert para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según Grabois, esta movida no responde a una cuestión ética, sino a una crisis interna dentro del oficialismo: "Lo bajaron porque vieron los números de las encuestas y no fue por convicción. Espert es un hombre que recibió dinero vinculado al Cártel de Sinaloa ", aseguró.

Asimismo, denunció que el pedido del partido libertario para reimprimir boletas electorales en la provincia de Buenos Aires podría implicar un gasto estatal injustificado de $15.000 millones: "¿De dónde van a sacar US$10 millones? ¿Se los va a pagar Machado de nuevo?", ironizó.

Fred Machado

Grabois también insistió en la necesidad de que Fred Machado sea extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa: "Si la Corte Suprema tuviera un mínimo de criterio jurídico, debería firmar la extradición esta semana", reclamó.

En esta misma línea, el dirigente social advirtió sobre las maniobras dilatorias que retrasaron el proceso judicial: "La Corte Suprema ya tiene la confirmación que quería tener sobre Espert y Machado. Los tres jueces tienen que firmar y no tienen ningún motivo para no hacerlo ", señaló y a las pocas horas se confirmó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos donde será juzgado por narcotráfico y fraude con aviones.

Muy fiel a su estilo, Juan Grabois dejó claro que no le sacará el caballo de encima a la causa: "Nosotros vamos a seguir con esto hasta el último minuto porque es la punta del iceberg", se refirió al vínculo entre Fred Machado, José Luis Espert, Javier Milei y Francisco Oneto.