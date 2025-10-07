Fred Machado rompió el silencio: el financiamiento a Espert, la aparición de la "bizarra" Lilia Lemoine y la sombra del narcotráfico

07 Octubre de 2025 10:55
En una entrevista con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia AM 630, el empresario argentino acusado por narcotráfico, Federico "Fred" Machado, ensayó este lunes una extensa defensa pública que lejos de despejar las sospechas, profundizó las contradicciones en torno a su relación con José Luis Espert y al origen del dinero que habría financiado la campaña presidencial de 2019. "A Espert lo conozco en 2019 de casualidad. Yo no tenía interés en la política", aseguró Machado.
El empresario se presentó como un benefactor social antes que como un empresario con vínculos turbios. "Siempre ayudaba en organizaciones sociales en Argentina. No en las de Grabois, en las de gente que ayuda", remarcó, en un intento por distanciarse de los espacios vinculados a los movimientos sociales. Según su relato, el vínculo con el ahora ex candidato libertario comenzó de forma fortuita: "Me gustó cómo hablaba, era totalmente distinto, no era un tipo agresivo". Machado explicó que decidió colaborar con la campaña porque "Espert me dijo que necesitaba ayuda, que eran pocos", aunque aclaró que "no me pidió un monto, me pidió ayuda".
Sin embargo, minutos después admitió que le transfirió una cifra significativa: "Le habré dado 100 o 150 lucas", y más adelante reconoció que "los U$S 200.000 es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Era más de esa cifra, pero en cuotas". Según su versión, incluso hubo "un contrato firmado". El empresario intentó relativizar la magnitud del aporte: "La plata, para un tipo que gasta 1.000 dólares al mes, si gasta 10.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto muy importante".
En su descripción, la campaña libertaria era casi artesanal: "Eran cuatro gatos locos. En la casa de Rosales estaba Espert, Clarita, Dick Morris, uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los 40, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo". Pero detrás de ese tono casi anecdótico se esconde una trama más compleja. Machado enfrenta en Estados Unidos una acusación por narcotráfico y lavado de dinero, vinculada a una red de vuelos sospechosos entre Guatemala y Centroamérica.
En la entrevista, buscó despegarse de esos cargos: "Nadie lee la acusación: habla de hechos donde aviones aterrizan en Guatemala, dejan drogas y la abandonan. En ningún momento dice que esos aviones eran míos". Según su relato, "me vinculan simple: ven que Fred Machado se dedicaba a la aviación, ven que varios de estos aviones caen con una empresa asociada al fideicomiso con el que yo manejaba el dinero, y ahí me asocian". También dijo haber sido víctima de una maniobra judicial en Estados Unidos: "Me convierto en el tipo más radioactivo del mundo, donde no puedo ni vender caramelos en la plaza. Mi abogado me clavó el puñal en la espalda".
El empresario insistió en que la Justicia norteamericana "no es Dios" y que fue acusado "por coincidencias", mientras se definió como alguien "que nunca se drogó ni fumó en su vida". Machado también recordó su último encuentro con Espert en 2021: "Lo voy a ver, le cuento lo que me pasó, me escucha asombrado y me dice 'te creo'". Luego deslizó una frase enigmática: "No sé si me dijo 'con vos me inmolo' o 'por vos me inmolan'". Al referirse al error político de Espert, fue contundente: "El error de Espert es no haber reconocido que me conocía, que le di una mano significativa o no. Me sale a negar cuando hay un tipo con el que volaste, hay videos".
Según dijo, compartieron "dos vuelos", y uno de esos aviones habría quedado luego en manos del propio economista. En un intento final por reivindicarse, Machado defendió el origen de su fortuna: "Mi dinero lo hice trabajando duro en aviación. Empecé vendiendo un avión chico y después, cuando te querés acordar, estás vendiendo jets". Y añadió: "Estados Unidos tiene un sistema que te permite desarrollarte, no es como acá que te liquida".
Todas las frases de Fred Machado
- "A Espert lo conozco en 2019 de casualidad. Yo no tenía interés en la política y al viajar por otros países y ver cómo se desarrollan, me llevaron a tratar de ayudar en mi país"
- "Siempre ayudaba en organizaciones sociales en Argentina. No en las de Grabois, en las de gente que ayuda"
- "A Espert lo conozco de causalidad, me gustó como hablaba. Era totalmente distinto, no era un tipo agresivo"
- "Cuando vi a Espert y Etchepare juntos me llamó la atención. me dijo que quería detonar el sistema y cambiar el país y me pareció una causa noble"
- "Espert no me pidió plata"
- "Espert me dijo que tenía mucha gente joven que lo apoyaba"
- Le dije a Espert que si iba a Viedma que vaya conmigo y yo organizaba porque conozco gente. había un equipo de básquet de allá en donde yo ayudaba, otra organización perruna y ayudaba en un comedero"
- "Si ves el video, la gente no analiza. En el video, hay gente carenciada sentada en frente, atrás jugadores de básquet, y atrás gente que cuida animales. Era una audiencia diversa"
- "Tuvimos una conversación normal con Espert, en un momento toca el tema del dinero y ahí le digo que yo venía de un proyecto en Guatemala donde el poder los cambió y me daba cuenta de la frustración que tenían, y me sorprendió la cloaca de la política"
- "La idea de apoyar a Espert en lo económico surge porque me dice que necesitaba ayuda, que eran pocos"
- "Espert no me pide un monto, me pide ayuda. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, obviamente todo legal, y me dice que lo ayudaría"
- "Le financié los gastos que necesitaba para moverse"
- "Yo no vivía en Argentina, me decía cómo iba la campaña y Nazareno le daba un pronóstico no muy triunfalista, pero se daba más entidad de la que tenía"
- "En junio del 2019 me mandan a buscar y yo estaba en Inglaterra. Me dijeron que tenía que venir porque estaban eligiendo vicepresidente y les importaba qué pensaba"
- "Me preguntaban mi opinión, no era que yo decidía"
- "Eran cuatro gatos locos"
- "Le hacen entrevistas a tres tipos que a ninguno le interesaba. Me fui y cuando volví ya tenían vicepresidente: Rosales. Me dicen que vamos a hacer una reunión para planear la campaña a lo Dick Morris, que asesora hace 40 años a Clinton"
- "La plata, para un tipo que gasta 1000 dólares al mes, si gasta 10.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto muy importante"
"Le habré dado 100 o 150 lucas"
- "En la casa de Rosales estaba Espert, Clarita, Dick Morris, uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los 40, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine"
- "Era muy bizarro todo, en un departamento chiquito, y a mi me sientan en el centro a opinar sobre lo que decía Dick. Este Dick era un viejo que estaba planificando la publicidad, que era una chica que representaba la República que rompía las rejas del Estado"
- "Habremos estado 3hs reunidos. El tipo de las encuestas decían que ya estaba en 10 puntos. Eran 6 puntos tratando de cambiar el país"
- "No me preguntaron nada de mí. En un momento teníamos hambre y no teníamos ni una gaseosa"
- "Ese muchacho eran uno de los novios de Rosales, y ahí me di cuenta que los pibes eran amiguitos de Rosales"
- "En charlas íntimas me pregunta qué estaba haciendo y le digo de un proyecto minero del que no sabía nada, pero me había gustado la comunidad en Guatemala, y se convirtió en un tema social"
- "Podía hacer un aporte de plata, pero no eran 34 millones de dólares como dice Grabois"
- "Los UDS200.000 es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Era más de esa cifra, pero en cuotas"
- "Hicimos un contrato firmado"
- "Eso sale en junio pero me dice que no podía trabajar hasta que terminara la campaña. Como era un trabajo grande, se tenía que armar un equipo"
- "Eso fue todo lo de Espert, no hubo 34 millones de dólares"
- "La acusación por narcotráfico fue tras una serie de coincidencias. Yo en 2016 llego a Guatemala de casualidad porque conozco al presidente, que es mentira que le pagué la campaña, porque ya era presidente"
- "Llego a Guatemala, me preguntan qué puedo hacer, que tienen mucho para hacer, dos océanos, 5% o 10% de gente con mucho dinero, y a los kilómetros la población indígenas, diferentes idiomas, y un día me llevan a un lugar que en la 2da Guerra Mundial me llevan a una mina que explotaban los alemanas"
- "Me llevaron ahí porque era un activo de un banco que no podían ejecutar. Llego al lugar, la comunidad me recibe, la mitad hablaba español y la segunda indígena. Había un hambre ahí"
- "Ahí un hombre me dice que ellos necesitan un patrón, que había mucho potencial, y me gustó el lugar. Era muy tranquilo, muy lindo, una pista pero obvio que no para narcotráfico, aparte de que no tenía sentido: los narcos pasan o por el océano o por México"
- "Pusimos una planta de procesamiento, se convirtió en un trabajo social más que de procesamiento: había que darles de comer, ser el cura, el médico, el padre, había que hacer leyes internas"
- "Nadie lee la acusación: habla de hechos donde aviones aterrizan en Guatemala, dejan drogas y la abandonan. En ningún momento de la acusación dice que esos aviones eran míos. 3 de esos aviones pertenecían a una empresa asociada a un fidecomiso con el que yo operaba monetariamente para la compra y venta de aviones"
- "Me vinculan simple: ven a la gente que Fred Machado se decía a la aviación, que quién se va de Miami a Guatemala, ven que varios de estos aviones caen con una empresa asociada al fidecomiso con el que yo manejaba el dinero, y ahí me asocian"
- "Me vinieron a interrogar. En un momento me largan la info y me dicen que me van a acusar de narcotráfico y ahí pequé de ingenuo, les di mi teléfono, vamos a mi casa y te muestro mi computadora excepto drogas, que yo nunca me drogué en mi vida, no tomo, no fumo, y en Guatemala nunca conocí a un narco"
- "Les dije que usen la cabeza: me proponen un negocio de pasar droga por Misiones desde La Rioja. me preguntan entonces por qué, y yo les digo que los tipos me tienen mucha confianza porque les muevo plata desde 2007/2008, y es gente particular de mucho dinero. Les digo que usé la plata para hacer la mina y que con lo que sacara de ahí les pagara, fueron agarres desesperados"
- "Me dijeron que no hable y me fui a mi casa"
- "Llamaron a un fiscal, contrato a un abogado, le muestro la acusación y me dice ´¿Vos tenés idea de lo que te están acusando?´. Me dice que no quería perder tiempo, que me iba a llevar con un tipo con un polígrafo a ver si decía la verdad"
- "El tipo me dice que me tenía que creer. Voy, paso el polígrafo y vamos a ver al fiscal, un petiso pelado que hablaba español, con tres agentes más. Me dicen que cuente mi historia que estoy contando aquí sin lo de Espert"
- "Ahí el tipo me pregunta si estoy dispuesto a cooperar porque me estaban acusando de conspiración, una causa muy amplia. Yo dije que era blanco o negro, y que yo de esos aviones no sabía nada"
- "Me dicen que ellos tenían pruebas contundentes. Ahí digo que quería hablar con los tipos que me pasaron la plata y me dicen que no porque eran todos sucios. Pregunto qué hago y me dicen que me calle la boca"
- "Pasan meses y en noviembre de 2020 me llama Espert"
- "Me llama para decirme de retomar lo de la asesoría. Yo ya le había transferido UDS200.000 en enero. Ahí lo último en lo que pensaba era en una asesoría. Le dije que tenía un problema, me dice que seguía en la política"
- "La Justicia de Estados Unidos no es Dios, están buscando a un ser humano con una fiscalía dedicada a la droga"
- "Me mandan a buscar, me piden ir, voy en enero de 2021 y me dicen que era una gran oportunidad para mi por que la tipa no cooperó. Les dije que ya dije lo que tenía para decir, y ellos estaban en bolas"
- "Ellos pensaban que yo estaba ocultando para proteger a los inversores"
- "Los tipos que me ponían la plata a mi, ninguno fue acosado. Nada que ver"
- "No tengo nada que aportar a la causa. Al final mi abogado dice "vos a Fred vínculos narcos no le encontraste. Una cosa es lo que dicen los medios, y otra lo que dicen los hechos. El tipo se mandó una cagada pero le sacó plata a 7 u 8 tipos que se podía devolver"
- "Yo, con mi 6to sentido, le digo a mi abogado que el fiscal criminal me quería joder. Mi abogado me dijo que confíe, que era un ´win win´, y el 28 de febrero el tipo hace los cargos públicos, donde me convierto en el tipo más radioactivo del mundo donde no puedo ni vender más caramelos en la plaza, y mi abogado me dice que el abogado nos clavó el puñal en la espalda"
- "Le dije a mi abogado que él confió pero que yo soy argentino, que ya veía que el tipo era un chanta, lo veía. Ahí el agente me dice que vaya a Estados Unidos"
- "Me saco un pasaje a Estados Unidos pero me bajo en México y vuelvo a Argentina. Nadie me dijo nada. No emitieron una alerta ni nada"
- "Con Espert hablo en 2021, llego a Argentina, lo voy a ver, no hay ninguna alerta ni nada, porque no había acusaciones contra ningún accionista, la prensa en Guatemala explota, y esto es un Deja Vu de lo que pasó allá"
- "Cuando llego a Argentina lo voy a ver a Espert, le digo que lo conoce más la gente, que me pasó esto, esto y esto, nos sentamos en la mesa conmigo comiendo una banana y Espert me escucha asombrado"
- "Espert me dice ´te creo´ "
- "Yo le cuento en marzo de 2021 lo que me pasó, me dice que me cree y ahí me dice algo que no sé como interpretar: no sé si me dijo "con vos me inmolo" o "por vos me inmolan"
- "Pero el tipo bien, sin animosidad conmigo. La última vez que lo veo"
- "No me quedaba un amigo. Fui a ver a mi mamá"
- "En cuanto a la extradición, el Juez fue muy derecho y se lo dije: nací y voy a morir en la Argentina"
- "Dios sabrá, yo tenía un amigo que tenía una vida muy linda y saliendo a la ruta lo pisó un camión. En la vida puede pasar cualquier cosa"
- "Nadie del Gobierno me intentó contactar con todo esto"
- "Para firmar la extradición no tiene que pedir permiso al abogado"
- "No creo que cambie algo que compartamos abogado con el Presidente"
- "Espert se enteró después de la acusación de narcotráfico"
- "El error de Espert es no haber reconocido que me conocía, que le di una mano significativa o no, acá están los hechos y listo. Me sale a negar cuando hay un tipo con el que volaste, hay videos"
- "Yo con Espert compartí dos vuelos, pero después él se quedó con un avión y esos vuelos hay que preguntarle a la policía aeronáutica"
- "En ese momento Espert me pareció un buen tipo, no era el Espert de ´cárcel o bala´"
- "Mi dinero lo hice trabajando duro en aviación. Empecé vendiendo un avión chico y después cuando te querés acordar estás vendiendo jets"
- "En Estados Unidos hay gente que entró con una mochila y hoy tienen empresas de construcción"
- "Estados Unidos tiene un sistema que te permite desarrollarte, no es como acá que te liquida"
- "Estados Unidos es un país en el que si te esforzás y amás lo que hacés, crecés. Y yo me metí en un mercado que mueve muchos capitales"