Fred Machado rompió el silencio: el financiamiento a Espert, la aparición de la "bizarra" Lilia Lemoine y la sombra del narcotráfico

En una entrevista con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia AM 630, el empresario argentino acusado por narcotráfico, Federico "Fred" Machado, ensayó este lunes una extensa defensa pública que lejos de despejar las sospechas, profundizó las contradicciones en torno a su relación con José Luis Espert y al origen del dinero que habría financiado la campaña presidencial de 2019. "A Espert lo conozco en 2019 de casualidad. Yo no tenía interés en la política", aseguró Machado.

El empresario se presentó como un benefactor social antes que como un empresario con vínculos turbios. "Siempre ayudaba en organizaciones sociales en Argentina. No en las de Grabois, en las de gente que ayuda", remarcó, en un intento por distanciarse de los espacios vinculados a los movimientos sociales. Según su relato, el vínculo con el ahora ex candidato libertario comenzó de forma fortuita: "Me gustó cómo hablaba, era totalmente distinto, no era un tipo agresivo". Machado explicó que decidió colaborar con la campaña porque "Espert me dijo que necesitaba ayuda, que eran pocos", aunque aclaró que "no me pidió un monto, me pidió ayuda".

Sin embargo, minutos después admitió que le transfirió una cifra significativa: "Le habré dado 100 o 150 lucas", y más adelante reconoció que "los U$S 200.000 es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Era más de esa cifra, pero en cuotas". Según su versión, incluso hubo "un contrato firmado". El empresario intentó relativizar la magnitud del aporte: "La plata, para un tipo que gasta 1.000 dólares al mes, si gasta 10.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto muy importante".

En su descripción, la campaña libertaria era casi artesanal: "Eran cuatro gatos locos. En la casa de Rosales estaba Espert, Clarita, Dick Morris, uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los 40, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo". Pero detrás de ese tono casi anecdótico se esconde una trama más compleja. Machado enfrenta en Estados Unidos una acusación por narcotráfico y lavado de dinero, vinculada a una red de vuelos sospechosos entre Guatemala y Centroamérica.

En la entrevista, buscó despegarse de esos cargos: "Nadie lee la acusación: habla de hechos donde aviones aterrizan en Guatemala, dejan drogas y la abandonan. En ningún momento dice que esos aviones eran míos". Según su relato, "me vinculan simple: ven que Fred Machado se dedicaba a la aviación, ven que varios de estos aviones caen con una empresa asociada al fideicomiso con el que yo manejaba el dinero, y ahí me asocian". También dijo haber sido víctima de una maniobra judicial en Estados Unidos: "Me convierto en el tipo más radioactivo del mundo, donde no puedo ni vender caramelos en la plaza. Mi abogado me clavó el puñal en la espalda".

El empresario insistió en que la Justicia norteamericana "no es Dios" y que fue acusado "por coincidencias", mientras se definió como alguien "que nunca se drogó ni fumó en su vida". Machado también recordó su último encuentro con Espert en 2021: "Lo voy a ver, le cuento lo que me pasó, me escucha asombrado y me dice 'te creo'". Luego deslizó una frase enigmática: "No sé si me dijo 'con vos me inmolo' o 'por vos me inmolan'". Al referirse al error político de Espert, fue contundente: "El error de Espert es no haber reconocido que me conocía, que le di una mano significativa o no. Me sale a negar cuando hay un tipo con el que volaste, hay videos".

La contabilidad del Bank Of América confirma la transferencia de u$s 200.000 del narcotraficante Fred Machado a José Luis Espert.

Según dijo, compartieron "dos vuelos", y uno de esos aviones habría quedado luego en manos del propio economista. En un intento final por reivindicarse, Machado defendió el origen de su fortuna: "Mi dinero lo hice trabajando duro en aviación. Empecé vendiendo un avión chico y después, cuando te querés acordar, estás vendiendo jets". Y añadió: "Estados Unidos tiene un sistema que te permite desarrollarte, no es como acá que te liquida".

Todas las frases de Fred Machado