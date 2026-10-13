"La intervención ha concluido con éxito": el Papa León XIV salió del quirófano, pero confirmaron que el tumor es maligno

La operación que el papa León XIV debía realizar durante la tarde de este martes en el Vaticano terminó de manera exitosa, de acuerdo con lo que informaron desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede. A su vez, confirmaron que se trata de un tumor maligno que se encontraba encapsulado y que fue extirpado el lóbulo inferior de su pulmón derecho de manera preventiva. El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, amplió los detalles de cómo atravesó la intervención el Santo Padre.

"La cirugía del papa León XIV para extirpar un 'pequeño nódulo localizado' de su pulmón fue exitosa y ha regresado a su habitación en el Hospital Gemelli, según la Oficina de Prensa de la Santa Sede", escribieron en la cuenta oficial de la agencia Vatican News. Horas más tarde, detallaron que se "confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias" y que, en ese sentido y, "para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho".

Vatican News informó acerca de la exitosa intervención que tuvo el papa León XIV.

Antes de la confirmación, Parolin habló ante la prensa. De acuerdo a lo que detalló, la "serenidad" de León XIV tras la operación fue algo que lo impresionó a él y a todos los presentes, tras el diálogo que mantuvo Su Santidad con su entorno más cercano. La biopsia que ya está en camino será la que determinará el tratamiento que deberá afrontar el máximo líder de la Iglesia católica.

"Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza; naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño", sentenció en relación con el pronóstico del nódulo extraído.

El cardenal Pietro Parolin elogió la "serenidad" de León XIV tras su intervención quirúrgica.

El cardenal secretario de Estado del Vaticano también detalló que Su Santidad "está preocupado" y confesó que "no esperaba algo así". Sin embargo, también detalló que se encuentra esperanzado porque, "gracias a Dios", existió una detección temprana. "Estas son, como ha dicho el Papa, las sorpresas de Dios", sintetizó.

León XIV anunció de manera pública la detección de su nódulo el 11 de octubre de 2026, tras finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Allí también aclaró que todo había sido detectado en una fase muy temprana y bien delimitada y hasta confirmó cuándo sería la intervención realizada en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma.