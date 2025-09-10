La Justicia aceptó el plan integral de seguridad de Independiente y el "Libertadores de América" volverá a abrir sus puertas

El "Libertadores de América" vuelve a abrir sus puertas: la Justicia aceptó el plan integral de seguridad presentado por el club, la APreViDe y el Ministerio de Seguridad bonaerense. El fallo remarca que la medida se tomó para resguardar a los hinchas y evitar que se repitan los hechos violentos que motivaron la clausura. De esta manera, el Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda resolvió levantar la clausura que pesaba sobre el estadio "Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini" del Club Atlético Independiente, luego de que el club presentara y lograra la aprobación de un plan integral de seguridad en conjunto con la APreViDe, autoridades policiales, la AFA y el Ministerio de Seguridad bonaerense.

El "Libertadores de América" vuelve a abrir sus puertas

La decisión judicial se apoyó en la elaboración de un "Plan Operativo de Seguridad y Respuesta a Emergencias", de 40 páginas, que fue trabajado en reuniones conjuntas entre la institución, las fuerzas de seguridad y los organismos competentes. El documento establece cómo actuarán la seguridad privada y la policía ante incidentes, delimitando roles y responsabilidades, y busca garantizar la integridad de los espectadores en futuros partidos.

El fiscal interviniente destacó que el nuevo esquema procura corregir las falencias de coordinación detectadas en episodios anteriores que derivaron en desbordes y violencia. El protocolo aprobado define que la seguridad privada se ocupará de la gestión del público y de contingencias menores, mientras que en emergencias graves la policía tendrá primacía operativa, con comunicación directa entre ambos jefes de operativo.

El "Libertadores de América" vuelve a abrir sus puertas

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, avaló personalmente el plan, instruyendo al titular de la APreViDe, Guillermo Cimadevila, a autorizarlo. A su vez, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, celebró la aprobación y afirmó que "permitirá prevenir de mejor modo conflictos como los que motivaron la clausura", dejando en claro que no existe reparo alguno a la presencia de efectivos policiales dentro del estadio.

El fallo subraya que, por ahora, el protocolo aplica a partidos sin público visitante, aunque será la base para futuros ajustes que contemplen la concurrencia de hinchas rivales. También recordó que Independiente debe cumplir con la sanción de la Conmebol que le impide recibir público en sus próximos siete compromisos internacionales. Finalmente, el Ministerio Público Fiscal solicitó al juez de la causa dejar sin efecto la cautelar que había cerrado el estadio.

El "Libertadores de América" vuelve a abrir sus puertas