La solidaridad se vistió de gala para prevenir el cáncer de colon: cómo fue la conmovedora gala solidaria "Noche Azul"

El martes 9 de septiembre, el Alvear Palace Hotel se tiñó de "azul" para recibir a más de 200 invitados en la quinta edición de la Noche Azul, la gala solidaria organizada por la Fundación GEDYT con un objetivo claro: recaudar fondos para la prevención y detección temprana del cáncer de colon. La noche no solo cumplió con creces, sino que superó todas las expectativas al reunir más de $265 millones que serán destinados a campañas de concientización, test preventivos y programas científicos en distintos puntos del país. Con la organización de BE PLAN y la conducción de Guillermo Andino, la velada combinó glamour, música y solidaridad.

Sobre el escenario brilló Hilda Lizarazu, quien emocionó con su show, mientras que José María Muscari se puso en modo maestro de ceremonias para animar un bingo cargado de humor. "Me encantó participar y desde el humor ayudar a colaborar, concientizar y romper el estigma alrededor del cáncer en cualquiera de sus formas. Fue una noche hermosa y feliz", aseguró el director teatral. El evento contó con la presencia de figuras del espectáculo, la música y el periodismo como Guillermo Coppola, Mariana Fabbiani, Liliana Parodi, Florencia de la V, Luis Novaresio, Carlos Pagni, Barbie Simons, Gabriela Sari, Gisela Busaniche, Guillermo Lobo y Osvaldo Gross.

Mariana Fabbiani dijo presente

También se hicieron presente médicos de renombre como los doctores Guillermo Capuya, Jorge Tartaglione y Esteban González Ballerga. También asistieron funcionarios de las carteras de Salud de San Luis y Jujuy, el diputado Pablo Donati y el ex ministro de Ciencia Lino Barañao. Uno de los momentos más vibrantes fue la subasta, comandada por Coppola. Las camisetas de River y Boca despertaron la pasión futbolera: las primeras alcanzaron $2 millones y las segundas más de $4 millones. Racing, Independiente y Lanús sumaron $800.000 cada uno, mientras que Rosario Central aportó la camiseta firmada por Ángel Di María que se remató en $1 millón.

Más de 200 invitados que se sumaron a la 5ª edición de la Noche Azul

El broche de oro lo dio la camiseta de la Selección Argentina firmada, que llegó a los $5 millones. También hubo espacio para otros íconos: la camiseta de Los Pumas firmada por Agustín Pichot recaudó $1,2 millones y la histórica "rosa por la paz" del orfebre Juan Carlos Pallarols alcanzó $1,7 millones. El doctor Luis Caro, presidente de la Fundación GEDYT, resumió el espíritu de la gala: "Esta noche nos convoca un objetivo muy claro: fortalecer el Fondo Común de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Colon. Queremos que la prevención llegue a cada rincón del país, incluso donde hoy parece imposible".

Las camisetas de River Plate alcanzaron los $2.000.000.

Y añadió: "El cáncer de colon es el segundo en incidencia y mortalidad en Argentina, pero es altamente prevenible si se lo detecta a tiempo. Por eso cada gesto de apoyo esta noche se convierte en una oportunidad de vida". Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación, María Emilia Caro, reforzó el mensaje: "Lo que vivimos esta noche es más que un encuentro solidario: es un acto político en el mejor sentido de la palabra, porque nos reunimos para garantizar un chequeo allí donde hoy no llega. Para nosotros la prevención no es un privilegio, es un derecho".

Sobre el escenario brilló Hilda Lizarazu

La recaudación récord permitirá implementar nuevos programas en el Hospital de Clínicas y el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, ampliando la asistencia a pacientes vulnerables. La estrategia incluye el uso del test de sangre oculta en materia fecal (Q-FIT), un método innovador y no invasivo que permite detectar señales tempranas de la enfermedad, aumentando las posibilidades de un tratamiento exitoso.

La Fundación GEDYT acumula un historial sólido: en 2024 destinó los fondos a financiar estudios de tamizaje en hospitales públicos e impulsar investigaciones; en 2023 desarrolló programas de formación para endoscopistas; y en 2022 renovó el servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas. Desde la primera Noche Azul en 2019, la organización ha logrado expandir su alcance a miles de pacientes en todo el país.

José María Muscari se puso en modo maestro de ceremonias

Durante toda la noche, las redes sociales de la Fundación alentaron a sumarse con donaciones online, extendiendo el espíritu solidario más allá del salón del Alvear. Así, la Noche Azul se convirtió en mucho más que una cena de gala: fue la confirmación de que la sociedad civil puede ser motor de cambio cuando se organiza en torno a un propósito común. "Cada aporte de esta noche se convierte en oportunidades de vida", repitieron los organizadores. Y no es una metáfora. Entre la música, la emoción y las camisetas en subasta, quedó claro que la verdadera estrella de la Noche Azul fue la solidaridad.