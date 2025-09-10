Alejandro Sanz enloquece a su fandom con buenas noticias: su tour "¿Y Ahora Qué?" llega a Argentina

¡Atención, fanáticos y fanáticas del romanticismo y las letras que te rompen el corazón en mil pedazos! Alejandro Sanz, el maestro de la música que ha hecho llorar, reír y gritar a varias generaciones vuelve a Argentina con su gira mundial ¿Y Ahora Qué?. Todo este tour promete ser una montaña rusa de emociones.

Después de arrasar en México, donde no dejó ni una entrada sin vender, el español más premiado del universo musical desembarcará en Argentina en marzo de 2026, convirtiéndose esta llegada en un evento nacional que nadie querrá perderse.

Alejandro Sanz vuelve a Argentina

Fechas confirmadas para Argentina:

4 de marzo. Autódromo de Rosario, Rosario

6 de marzo. Campo de Polo, Buenos Aires

8 de marzo. Estadio Kempes, Córdoba

Pero eso no es todo. El tour ¿Y Ahora Qué? no solo trae los clásicos que hicieron que sus fans se enamoraran de su música (quién no lloró alguna vez escuchando Corazón Partío), sino también los temas de su último disco.

Canciones infaltables como Palmeras en el Jardín, Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera y Bésame, su colaboración con Shakira que ya es un hit global, no serán olvidadas en el repertorio.

Alejandro Sanz, el hombre que vendió más de 25 millones de discos, acumuló 22 Latin Grammy y 4 Grammy, y logró que todos sus álbumes sean discos de platino, regresa con uno de los shows más esperados al país.

Si bien todavía la información sobre cómo, cuándo y dónde se podrán conseguir las entradas, no fue difundida, lo cierto es que viene arrasando: en México ya se agotaron las entradas todo en tiempo récord y en Argentina no será diferente.

Alejandro Sanz está llegando y promete hacer vibrar a todos los argentinos... ¿Y ahora qué? Ahora... ¡a esperar la venta de entradas con ansias!