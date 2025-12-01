La UBA llevó el testeo y la prevención al subte porteño en una jornada clave por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, la Universidad de Buenos Aires (UBA) desplegó una amplia jornada de concientización y testeo que ocupó espacios centrales de la Ciudad, desde la Línea H de subterráneos hasta el Hospital de Clínicas. La iniciativa, organizada junto a la Asociación Civil Alfonso Farías y Subterráneos de Buenos Aires, apuntó a promover la prevención, la información y el acompañamiento a las personas que viven con VIH, en un contexto donde las políticas públicas de salud y el financiamiento científico atraviesan serias tensiones.

La acción principal se desarrolló en la Línea H, donde una formación fue intervenida simbólicamente para transformarse en un espacio móvil de difusión. Durante el recorrido, voluntarios de la Facultad de Ciencias Médicas y estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) brindaron información a los pasajeros, mientras bandas en vivo y DJs acompañaron la actividad con intervenciones artísticas orientadas a reforzar la concientización.

El acto de apertura contó con la presencia del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; el secretario de Extensión Universitaria, Jorge Pasart; y el consejero superior Matías Rojo. También participaron la actriz Virginia Lago -madrina de la Asociación Farías-, el legislador porteño Francisco Loupias, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ignacio Ibáñez, y otras autoridades.

Yacobitti destacó la importancia de sostener estas iniciativas en un escenario adverso para el sistema científico y sanitario. "Esta actividad tiene que ver con concientizar sobre una enfermedad que afortunadamente cada vez se lleva menos vidas gracias a la divulgación, la investigación científica y la atención médica. Paradójicamente en un momento donde tanto la ciencia como la salud pública están tan golpeadas y poco reconocidas. Sin embargo no tenemos que bajar los brazos y debemos continuar sacando la Universidad a la calle para orientar, ayudar y asistir a nuestra comunidad", afirmó.

La formación inició su recorrido en la estación Hospitales y finalizó en Facultad de Derecho, donde la UBA desplegó un operativo del programa "UBA en Acción" abierto a toda la comunidad. Allí se realizaron testeos rápidos de VIH, controles de presión arterial y glucotest, consejería nutricional, consultorías kinesiológicas, determinación de grupo sanguíneo y atención odontológica, psicológica, oftalmológica y veterinaria, entre otros servicios.

Los testeos de VIH se efectuaron sin necesidad de preparación previa ni ayuno, con acompañamiento antes y después de cada prueba. Todo el operativo se desarrolló "de manera segura, gratuita, respetuosa y confidencial", según remarcó la organización. En paralelo, el Hospital de Clínicas llevó adelante su propia jornada, que incluyó testeo de VIH, sífilis y hepatitis B y C, además de un espacio de vacunación e información sobre infecciones de transmisión sexual.

Virginia Lago, madrina de la Asociacion Farias ;Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA; y Matias Rojo, consejero superior de la UBA

El objetivo: fortalecer el acceso a la salud y seguir ampliando las herramientas de prevención en un país donde aún persisten barreras informativas y de atención. Con la intervención artística en el subte y los dispositivos sanitarios en marcha, la UBA volvió a ocupar el espacio público para poner en agenda un problema de salud global que requiere políticas sostenidas, recursos y presencia estatal.