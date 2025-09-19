Lluvias, tormentas y después... la primavera: viernes lluvioso y así estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

Ya llegó la primavera, nos despedimos del invierno....Lo cierto es que el invierno parece querer despedirse con todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras varios días cálidos que habían hecho ilusionar a más de uno con la llegada anticipada de la primavera, un frente frío irrumpió con lluvias, tormentas y hasta caída de granizo en lugares como Palermo en ciudad o Avellaneda, Lanús y Quilmes en provincia, complicando el tránsito y poniendo en alerta a vecinos y autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el viernes no dará tregua: tormentas desde la mañana hasta la tarde, con temperaturas de entre 15 y 21 grados.

Así estará el clima

La situación podría empeorar el sábado, cuando se esperan lluvias fuertes hacia la tarde y tormentas en la noche, con máximas de 20 grados. El organismo incluso emitió una alerta amarilla para el AMBA y varias zonas del centro del país, mientras que en el sur bonaerense rige alerta naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos más severos. El mapa de lluvias de Windy.com muestra minuto a minuto cómo se desplazan las precipitaciones.

De esta manera, todo indica que habrá acumulados de hasta 60 milímetros en cortos plazos, lo que podría provocar anegamientos en calles porteñas y bonaerenses. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, con picos que podrían trepar hasta los 60 km/h durante el paso del frente frío. La situación también enciende la alarma en el Río de la Plata, con riesgo de crecidas en zonas costeras bajas.

Las provincias vecinas no estarán mejor: tormentas en La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba se sumarán al panorama de inestabilidad generalizada durante todo el sábado. Pero no todo son malas noticias. El domingo, Día de la Primavera y del Estudiante, asoma como el alivio tan esperado. Se prevé un cielo mayormente nublado, temperaturas más frescas —mínima de 11 y máxima de 17 grados— y apenas una baja probabilidad de lluvias en la mañana.

Mapa de las lluvias y tormentas en el AMBA

Será un día ideal para salir con abrigo, pero sin paraguas. Ante este panorama, el SMN recuerda las recomendaciones básicas: no circular por calles inundadas, no usar teléfonos fijos durante las tormentas, desconectar la electricidad en caso de ingreso de agua y, si hay que salir en auto, permanecer dentro del vehículo durante los momentos más intensos. Una mochila de emergencia con linterna, documentos y radio a mano nunca está de más. Así, el invierno se despide con una señora tormenta, mientras la primavera se prepara para entrar en escena con tímidos rayos de sol y un aire más fresco que festivo.