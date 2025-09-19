Un hombre desarmó a un policía tras un intento de suicidio, mató a un sargento y dejó a otro en terapia intensiva

Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar una vida terminó convertido en una de las jornadas más trágicas para la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El sargento Germán Farías y su compañero Maximiliano Lescano, del Comando de Patrullas de San Fernando, acudieron a una alerta del 911 que advertía sobre un hombre que quería suicidarse cerca del aeropuerto internacional de la zona. Pero la escena derivó en un enfrentamiento inesperado y brutal.

El hombre en crisis, identificado como Gabriel Gustavo Cañete, de 34 años, sorprendió a los uniformados cuando logró arrebatarle el arma reglamentaria a Lescano. Acto seguido, abrió fuego contra los dos policías. El sargento Farías recibió los disparos más graves y, pese a los esfuerzos médicos, murió poco después de llegar al hospital en un patrullero. Su compañero permanece internado en terapia intensiva, con heridas de bala en ambas piernas.

La secuencia, cargada de dramatismo, quedó registrada en un video que muestra el traslado desesperado de Farías al hospital. Mientras tanto, Cañete intentó escapar, pero fue reducido a pocas cuadras por otros efectivos. Estaba herido de bala en una mano, un pie y en la zona de los glúteos. Al momento de su detención se le incautó el arma reglamentaria de Lescano. El caso quedó en manos del fiscal Martín Otero, de la UFI Criminal de San Fernando.

El policía herido está en terapia intensiva.

El funcionario público ordenó una serie de peritajes para reconstruir el violento episodio. Entre las medidas centrales estará la evaluación psiquiátrica del detenido, ya que la Justicia deberá determinar si Cañete era consciente de sus actos o si, como en otros casos similares, podría ser declarado inimputable por problemas de salud mental. Lo cierto es que la muerte de Farías dejó una enorme tristeza y un vacío profundo entre sus compañeros, además de una nueva herida en la fuerza bonaerense.