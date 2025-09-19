De la pica en Combate a ponerse los guantes de box: Flor Vigna y Mica Viciconte resolverán su rivalidad en el ring

El próximo 20 de diciembre se celebrará un nuevo Párense de Manos, el evento de boxeo entre influencers que organiza Luquitas Rodríguez, y entre las peleas estelares se enfrentarán Flor Vigna y Mica Viciconte, dos ex compañeras que supieron enemistarse tras salir del reality Combate. Aunque la pica entre ellas con los años se calmó, la noticia revivió la rivalidad entre ambas.

"Flor Vigna vs. Mica Viciconte. Una rivalidad de años, hoy tiene fecha de caducidad, dos capitanas, dos campeonas absolutas, se conocen mucho, se conocen bien, pero este 20 de diciembre, con un combate épico, pondrán fin a la pica que cargaron durante mucho tiempo. No te lo pierdas este 20 de diciembre en el Palacio Ducó", escribieron desde la cuenta oficial del evento en X (ex Twitter).

Mica Viciconte y Flor Vigna fueron confirmadas para el próximo Párense de manos.

La conflictividad entre ambas es algo que quedó atrás, pero que existió y con dureza tras la salida de Combate, el programa que emitía El Nueve, y que se mantuvo durante algunas emisiones de Bailando por un Sueño, cuando también había pica entre ambas. Lo cierto es que tras dividir sus caminos, las dos siguieron vidas distintas. Una se puso en pareja con Luciano Castro y se la jugó por tratar de ser cantante y actriz. Mientras que la otra comenzó una familia con Fabián "Poroto" Cubero y es panelista en Ariel en su Salsa en Telefe.

En 2023 enterraron el hacha de la paz a través de un intercambio de elogios en las redes sociales. "¡Gracias por tus palabras! Me hicieron llegar tu nota. Crecimos juntas y seguimos cumpliendo nuestros sueños que de eso se trata!", escribió Viciconte como respuesta a la buena onda de su ex rival. El gesto volvió tras la separación de Vigna con Castro y la exposición de la infidelidad con Griselda Siciliani.

Las peleas que vendrán en el Párense de manos del 20 de diciembre.

"De los cuernos nunca nadie se salva. Y los cuernos públicamente me parece que es tremendo. A veces puede pasar que alguien se enamore y se termine la relación, está bien. Pero digo, siendo públicos, teniendo familia, es como exponerte mucho a poder lastimar y herir a una persona", escribió la pareja de Cubero en aquel entonces.respecto.

Vigna ya se expresó en sus redes sociales en relación a la pelea que tendrá con su ex compañera, con un video que subió a su Instagram. Allí se la ve vendándose la mano derecha como para boxear, y mientras canta "Déjanos ir", la canción que grabó junto a Joaco de DesaKta2 y Rodrigo Tapari. Mientras tanto se escribe el mensaje enigmático que dejó.

"Hoy dicen con quién peleo a fin de año. Pistas: 1. Es de las mujeres más fuertes que conocí en toda mi vida, 2. Fue mi mayor rival deportiva por años, 3. Le gustaba mucho el color verde. Qué loca es la vida. 10 años después nos subimos a un ring con estadio lleno a demostrar nuestra disciplina y pasión una vez más. Esto va a ser épico", adelantó.

El evento Párense de Manos fue lanzado a partir de una idea de Lucas Rodríguez, junto a sus compañeros de radio Vorterix Paren La Mano, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca. Exitoso desde que comenzó, en esta oportunidad enfrentará a figuras como Manu Jove y el libertario Mariano Pérez, además de otros influencers del momento.