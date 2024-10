Marcha contra el veto a la educación pública: respuesta nacional a las intenciones de Javier Milei

El pasado lunes, la Universidad Nacional de Río Negro lanzó un emotivo spot para invitar a los ciudadanos a participar de la macha universitaria, convocada por Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); que se realizará el próximo miércoles 2 de octubre frente al Congreso Nacional.

La manifestación será en contra el veto a la Ley de Financiamiento Educativo, parte fundamental para el funcionamiento de la educación pública se movilizaran en la esquina de Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia: "Cerrá los ojos e intenta imaginarte un mundo sin médicos o sin ingenieras, sin físicos, sin biólogas, sin astrónomos, agrónomas, químicos, psicólogas. Sin ellos no me estarías escuchando. Tu vida no sería la que hoy das por sentada. Todos ellos estudiaron en la universidad pública argentina ", son las primeras palabras del video compartido en las cuentas de Instagram de la Universidad Nacional de Río Negro.

El día 2 de octubre será la marcha universitaria contra del veto a la Ley de Financiamiento Educativo

Con primeros planos de ojos cerrándose, para luego dar lugar a planos de edificios vacíos, el spot invita a tomar conciencia sobre la importancia de la educación pública: "Todos ellos, que provienen de distintos lugares, de alguna manera u otra hoy están a tus servicios", siguió.

"Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a las calles a festejar la conquista de la tercera copa del mundo, ¿No te parece que el 2 de octubre sería hermoso llenar las calles así para defender la universidad pública argentina?", concluyó la voz femenina en off para invitar finalmente a la marchar por la educación de los argentinos. Si bien el centro de la manifestación será el Congreso, los centros de estudiantes de distintas provincias convocaron a los estudiantes, docentes y egresados a concentrarse a lo largo del país en distintos puntos de las ciudades.

Todo un país contra los deseos de Milei

El miércoles 2 de octubre, a las 17 horas comienza una multitudinaria protesta en contra del veto a la Ley de Financiamiento Educativo. El plazo para vetar dicha ley vence el 3 de octubre, aunque según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la idea de Javier Milei "efectivamente sigue firme" y anunció que se publicará en el próximo Boletín Oficial.

En las últimas horas, habló el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti y explicó el objetivo de la marcha: "Si la movilización es muy masiva vamos a estar más cerca de que algún diputado que quiera cambiar su voto lo piense dos veces", remarcó. Si bien la concentración en Plaza Congreso está prevista para las 17 horas, desde las 13 está premeditado que las distintas agrupaciones comiencen a movilizarse y encontrarse en diferentes puntos.