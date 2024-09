Cambia el modelo educativo en la Ciudad: los 13 ejes que tenés que tener en cuenta

En la Ciudad de Buenos Aires se presentó un nuevo sistema de aprendizaje para las secundarias bajo el lema "adiós a la escuela del siglo pasado", con la idea de implementar un eje centrado en el estudiante.

A través de una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó que cambiará la manera en la que se organiza la secundaria para mejorar el aprendizaje: "Es un proceso de renovación que involucra a alumnos, docentes y autoridades".

Las autoridades indicaron que el objetivo de este sistema es que los estudiantes "aprendan motivados, desafiados y que desarrollen las habilidades necesarias para el mundo que los rodea".

En este marco, explicaron que la misma se basa en un aprendizaje por niveles donde la secundaria se seguirá organizando por años, como ahora, y no cambia la duración: "Los chicos avanzarán por niveles en cada materia y sólo si cumplen los objetivos. Como el aprendizaje va a ser personalizado, en una clase pueden convivir chicos que estén aprendiendo Matemáticas de tercero, con otros que deban Matemáticas de segundo. Todos a su ritmo".

"Todo el sistema estará mirando y acompañando a ese alumno porque también se busca terminar con la idea de que los chicos están en la escuela solo para pasar de año. El valor es aprender. Cada estudiante va a tener un plan de aprendizaje y va a avanzar a su propio ritmo. Y hoy damos el primer paso para solucionar un problema complejo", explicó la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

Se indicó que la Ciudad se guió para este nuevo sistema los modelos de educación de San Pablo en Brasil, o países como Colombia, Singapur, Reino Unido, Israel, Corea del Sur, Noruega y Finlandia.

Otra de las cuestiones que se planteó es que los cambios también se enfocan en las demandas de los alumnos: "En encuestas realizadas por el Ministerio de Educación porteño, el 55% pidió seleccionar asignaturas acorde a sus intereses y el 30% solicitó espacios dedicados al trabajo de las emociones, entre otras variables".

"Uno de los cambios centrales es que habrá un aprendizaje más personalizado con mayor acompañamiento de los profesores. Para eso se ampliará la formación docente y se busca que no tengan que moverse de escuela a escuela y también que las clases sean más dinámicas, con la participación de todos, por ejemplo, en una mesa común", indicaron.

En esta modalidad no se cambia el diseño curricular sino que las materias serán las mismas, pero desaparecen las previas: "Sin embargo, si no se aprueba un nivel o contenido no se podrá avanzar en ese nivel hasta aprobarlo. Un alumno no puede cursar, por ejemplo, matemáticas de cuarto año si no aprobó matemáticas de tercero. Esto sucede porque se deja de lado la rigidez de los años escolares tradicionales".

En este sistema los estudiantes deberán repetir el contenido no aprobado hasta que lo comprendan para poder avanzar de nivel. Es decir, no se repetirán años completos: "Hoy si un alumno repite debe recursar todas las materias, las aprobadas y las que no. Con el nuevo método se recuperará, únicamente, cada nivel no aprobado. Un esquema similar a las carreras universitarias"

"Cada nivel prevé contenidos nodales y contenidos de profundización divididos en bimestres o cuatrimestres. Los estudiantes que hayan logrado los aprendizajes esperados en esos períodos de tiempo continuarán profundizando contenidos y conocimientos; quienes no lo hayan logrado, seguirán trabajando en el nivel con refuerzos de tutorías docentes y en otros espacios extra clase", reafirmaron.

Preguntas básicas sobre la nueva secundaria

¿Hay materias? Sí.

¿Hay materias de los actuales planes? Sí, son las mismas, no se cambia el diseño curricular.

¿Desaparecen las materias previas? ¿Los estudiantes pueden quedarse con materias previas y obtener el título? No habrá más materias previas, pero si no se aprueba un nivel no se puede avanzar hasta lograrlo. Solo recibirán el título los estudiantes que hayan aprobado todas las materias.

¿La duración de la secundaria es la misma? Sí, como ahora: 5 años para la educación media y 6 para la técnica.

¿Repiten? Sí, repiten los contenidos y materias que no aprobaron. No repiten las materias que ya aprobaron ni un año entero.

¿Cómo aprueban? Con exámenes, trabajos prácticos y mostrando comprensión de lo aprendido.

¿Qué pasa con el sistema de años? ¿Se eliminan? Los años no se eliminan para la organización del grupo, pero en cuanto a los aprendizajes se pasa a un sistema por niveles de avance en cada materia. Los estudiantes progresan por niveles en cada materia, asegurando que no avancen sin lograr los objetivos.

¿Cómo pasan de año? Se deja atrás la rigidez de los años tradicionales que agrupan distintas materias. Los estudiantes avanzan de acuerdo a su nivel de aprendizaje; un esquema similar a las carreras universitarias.

¿Cuánto deben aprobar para pasar de niveles? Cada nivel cuenta con contenidos nodales y contenidos de profundización. Los alumnos deben acreditar el 100% de los contenidos nodales.

¿Egresan y se pueden quedar con niveles adeudados? No. Sólo podrán egresar cuando hayan aprobado todas las materias.

¿Habrá mayor virtualidad en las aulas? No, la escuela es presencial. Los estudiantes deben cumplir con un promedio de 5 horas diarias presenciales.

¿Pueden cursar estudiantes de 13 años con los de 17? Los estudiantes se agrupan por edad al igual que hoy. En los espacios optativos puede darse mezcla de edades, pero las escuelas pueden organizar los grupos y espacios de manera tal que se eviten agrupaciones con edades y etapas de maduración dispares. Por ejemplo, que el espacio optativo de Programación tenga un turno para quienes tengan 13 a 15, y otro para quienes tengan 15 a 18 años.

¿Cómo se ayuda a las escuelas? En este proceso de transformación de la Secundaria las escuelas pioneras no estarán solas. El Ministerio de Educación les brindará acompañamiento con programas de capacitación a docentes y directores relacionados a la planificación y desarrollos de proyectos, poniendo a disposición una plataforma de contenidos con planes y modelos interdisciplinarios para implementar, con el reacondicionamiento de los espacios escolares donde llevar adelante los talleres y laboratorios, y con la entrega de una computadora para cada alumno de su matrícula.

¿Afecta los puestos de trabajo de los profesores? Los puestos de trabajo de los docentes están garantizados y ninguno perderá su estabilidad laboral o salarial. La reorganización de la Planta Orgánica Funcional (POF) en cada escuela está pensada para eliminar la figura del "docente taxi" y que cada uno de ellos concentre sus horas en una sola institución. De esta construcción participaron docentes y gremios con sus propuestas y demandas.