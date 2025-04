"Murió en casa, como quiso": el estremecedor relato del médico que asistió al Papa Francisco en sus últimas horas

En la intimidad solemne de la residencia Santa Marta, donde la fe y el silencio conviven con la historia, el mundo fue testigo del último suspiro de Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano, el argentino que conmovió a la Iglesia con su cercanía y humanidad. Pero en sus horas finales, ya no fue el líder espiritual de más de mil millones de fieles, sino simplemente Francisco, el hombre que eligió morir como vivió: sin ostentación, con humildad y en su hogar. Fue el doctor Sergio Alfieri, médico del hospital Gemelli y cirujano personal del Sumo Pontífice, quien reveló al mundo cómo transcurrieron los últimos momentos del Papa.

El doctor Sergio Alfieri junto al Papa Francisco

Su relato, cargado de emoción contenida y respeto, estremece por su crudeza y humanidad: "Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos, pero no me respondía. No había nada que hacer". A las 5:30 de la mañana del 21 de abril, el llamado urgente de Massimiliano Strappetti -el asistente personal del Papa, su "ángel de la guarda" y figura casi filial- alertó a Alfieri: "El Santo Padre está muy enfermo". En cuestión de minutos, el médico se encontraba en Santa Marta. "Parecía difícil pensar que fuera necesario un ingreso. Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado. Le expliqué que la hospitalización habría sido inútil", recordó.

Francisco estaba en coma. No reaccionaba ni siquiera a los estímulos más dolorosos. No tenía problemas respiratorios aparentes. Simplemente, su cuerpo comenzaba a apagarse con la dignidad serena de quien ya lo había decidido. "Murió poco después. Fue un infarto que lo sorprendió. Quizá un émbolo, una hemorragia cerebral. Son cosas que pueden sucederle a cualquiera, pero que en los ancianos, sobre todo si se mueven poco, se vuelven letales", explicó Alfieri con voz pausada. "Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarlo, pero no contestaba. No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos", desarrolló.

Afuera, la historia se escribía en tiempo real. Miles de fieles -unos 20.000 según informó la Oficina de Prensa del Vaticano- se acercaban a la Basílica de San Pedro para rendirle homenaje. El cuerpo de Francisco, ya en su féretro, fue colocado frente al altar mayor, custodiado por cardenales, símbolos y oraciones. Mientras tanto, el mundo católico se adentra en el rito de los Novendiali, los nueve días de rezos en sufragio por el alma del Papa fallecido. Cada jornada, una misa conmemorativa, un cardenal distinto, un fragmento de Iglesia que despide a quien fue su guía. El funeral oficial será este sábado 26 de abril, a las 10:00, con una Eucaristía que se espera multitudinaria.

El último adiós al papa Francisco

Francisco no quería ensañamiento médico. No quería tubos, ni máquinas, ni respiradores que alargaran artificialmente un final que él ya había aceptado con paz. "Durante su última hospitalización pidió expresamente que no se procediera en ningún caso a la intubación", reveló su médico, quien aclaró: "Le habría ayudado a respirar, pero habría sido difícil volver atrás y extubarle, con los pulmones infectados de virus". Decidió partir en su cama, rodeado de quienes lo cuidaron, sin dramatismos, sin espectáculo. Sólo con fe. Como ocurrió aquel Domingo de Resurrección, semanas atrás, cuando -ya visiblemente debilitado- aceptó dar una vuelta por la Plaza San Pedro entre la multitud. Como si presintiera que sería la última. "Es como si, acercándose al final, hubiera decidido hacer lo que tuviera que hacer", dijo Alfieri.

Cientos de miles de fieles despiden al Papa Francisco

Hoy, el mundo despide a un Papa que rompió moldes, que eligió zapatos simples en lugar de los rojos de Prada, que vivió en una residencia común en vez del suntuoso Palacio Apostólico. Un Papa que eligió morir como vivió: en casa, con sencillez, con coraje. Y con la infinita fe de quien creyó, hasta el último aliento, en el poder de la misericordia. "Fue uno de esos infartos que te llevan en una hora, quizá se inició un émbolo y ocluyó un vaso sanguíneo del cerebro. Quizá hubo una hemorragia. Son sucesos que le pueden ocurrir a cualquiera, pero los ancianos corren más riesgo, sobre todo si se mueven poco", sentenció Alfieri.

¿Cómo se celebrarán los Novendiali?