Noviembre arranca con aumentos en el transporte: cuánto costará viajar en CABA y el GBA

Como era de esperarse, tras las elecciones legislativas, Noviembre llega con aumentos en el transporte público en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactarán en colectivos, subte, premetro y peajes. Los incrementos afectarán tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al Gran Buenos Aires, con ajustes diferenciados según la jurisdicción.

La Secretaría de Transporte porteña informó un aumento del 4,1% en los boletos de colectivos que circulan exclusivamente en la Ciudad, así como en subte, premetro y peajes locales. Según detallaron, a partir de ahora las tarifas se actualizarán mensualmente tomando como referencia el IPC del INDEC más un 2% respecto de la tarifa anterior.

Los beneficios del sistema Red SUBE continuarán vigentes,

Asimismo, confirmaron que los beneficios del sistema Red SUBE continuarán vigentes, aplicando descuentos automáticos a quienes combinan viajes en un lapso de dos horas. Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben registrar su tarjeta SUBE con su DNI; quienes no lo hagan deberán pagar la tarifa completa en todos los viajes.

Desde este sábado aumentan las tarifas del Subte y Premetro, según la resolución 108 publicada en el Boletín Oficial.

Subte

Tarifa plena: $1.157,59

Sin SUBE registrada: $1.839,63

Nuevos precios del boleto de subte y premetro para el mes de noviembre

Premetro

Tarifa plena: $405,15

Sin SUBE registrada: $643,87

Tarifas especiales

Tarifa social: $404,95

Tarifa estudiantil: $161,98

Colectivos CABA (tarifa plena)

0 a 3 km: $568,82

3 a 6 km: $633,67

6 a 12 km: $682,49

12 a 27 km: $731,34

Noviembre llega con aumentos en los colectivos también

Peajes CABA - Vehículos livianos (2 ejes)

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $3.323,63 (no pico) / $4.710,13 (pico)

AU Illia - Retiro II - Sarmiento y Salguero: $1.384,71 (no pico) / $1.958,18 (pico)

Peaje Alberti: $1.052,56 (no pico) / $1.329,34 (pico)

Paseo del Bajo: $7.353,94

Colectivos provinciales - Gran Buenos Aires (tarifa plena, 0-3 km)

La Plata: $624,14 / con SUBE sin nominal: $992,38

GBA: $573,09 / con SUBE sin nominal: $911,21

Noviembre llega con aumentos en ciertos servicios pero los sueldos continúan estancados

Los incrementos se aplicarán de manera gradual según la jurisdicción y tipo de transporte, afectando tanto a usuarios frecuentes como ocasionales. Se mantienen los beneficios sociales para sectores priorizados . Desde SBASE recordaron que siguen vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.

Mientras tanto, los aumentos en el transporte público contrastan con la falta de actualizaciones salariales, que siguen sin acompañar el ritmo inflacionario.