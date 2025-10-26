El Gobierno dio la sorpresa en Buenos Aires y Santilli avisó: "La provincia quiere un futuro mejor"

El Gobierno obtuvo un fuerte respaldo en las elecciones legislativas de 2025. Con el 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso con el 40,81% de los votos en la categoría de diputados nacionales, frente al 31,6% que alcanzó el peronismo, que esta vez compitió bajo el sello Fuerza Patria y distintas variantes provinciales. El oficialismo logró imponerse en 16 provincias, consolidando su poder territorial y confirmando el apoyo al rumbo político y económico del presidente Javier Milei.

La mayor sorpresa electoral se dio en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) superó a la del peronismo (40,84%), que apenas un mes y medio antes había ganado las elecciones locales con una ventaja de 14 puntos. El resultado fue interpretado en el oficialismo como una validación del proyecto libertario y una señal de fortaleza para los próximos desafíos. Desde el Hotel Libertador, búnker habitual de La Libertad Avanza, Santilli celebró el triunfo bonaerense tras las palabras de Patricia Bullrich, quien también ganó cómodamente en la Ciudad de Buenos Aires.

En un discurso cargado de agradecimientos y mensajes políticos, el "Colo" destacó el acompañamiento del presidente Milei y su círculo más cercano: "Una verdadera luchadora Patricia, nos ha tocado algunas batallas juntos y la verdad que es un honor y un orgullo. Nunca imaginé que iba a estar hoy acá... Lo primero que quiero decirles es agradecerle al presidente que confió en mí, a Karina Milei que confió en mí, a Santiago Caputo que confió en mí, a un equipo de gobierno que confiaron en mí", dijo entre aplausos y cánticos de parte de los militantes libertarios.

Santilli también se refirió al significado político de la victoria: "La provincia de Buenos Aires y los bonaerenses eligieron cruzar el río. Eligieron dar ese paso de confianza... No votaron por el pasado, quieren un futuro mejor, quieren llevar las ideas del cambio, de la libertad adelante en la provincia, porque se puede". El dirigente convocó a consolidar el camino libertario con la mirada puesta en las presidenciales de 2027: "La provincia quiere el cambio y depende de todos nosotros que nos unamos para dar esa batalla en el 2027. Yo los convoco a ir juntos, a construir un camino que permita llevar las ideas del cambio a la provincia de Buenos Aires".

¡HICIMOS HISTORIA EN LA PROVINCIA!



Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad.



Tremendo apoyo al proyecto del Presidente Milei. ¡Esto recién empieza!



Y está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede. pic.twitter.com/xrklaesAx5 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2025

En su discurso, Santilli repasó algunos de los logros que atribuyó al Gobierno nacional: la reducción de la pobreza y la inflación, la baja de homicidios y el control del conflicto social. "El presidente dijo, vamos a tener un país libre donde se pueda transitar, se acabaron los 9 mil piquetes. El presidente dijo, vamos a ir a buscar a los delincuentes, tenemos la tasa más baja de homicidios de los últimos 25 años. El presidente dijo, vamos a luchar con la pobreza y bajó 20 puntos la pobreza en la Argentina... El presidente dijo, vamos a luchar contra la inflación y la inflación pasó del 211 anual al 25 que va a terminar este año", enumeró.

La Libertad Avanza se impone en la mayoría del país

Con el resultado de este domingo, La Libertad Avanza consolida su mayoría legislativa y ratifica el liderazgo de Javier Milei en la escena política nacional, mientras el peronismo enfrenta una de sus derrotas más duras de los últimos años.