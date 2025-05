Paro total de colectivos: el Gobierno lo calificó de "extorsivo" y hay millones de pasajeros afectados en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante un paro de colectivos de 24 horas este martes 6 de mayo en todo el país, tras rechazar la última propuesta salarial de las cámaras empresarias. La medida afecta a más de 300 líneas de corta y media distancia, generando un fuerte impacto en el transporte público, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se realizan más de 9 millones de viajes diarios.

El conflicto salarial escaló luego de que las cámaras empresarias ofrecieran una suba escalonada para los próximos tres meses, con un salario remunerativo de $1.240.000 en mayo más $50.000 no remunerativos, $1.270.000 en junio con la misma suma adicional, y $1.310.000 en julio. Sin embargo, el gremio exige un básico de $1.700.000, por lo que las negociaciones, desarrolladas de forma virtual durante toda la tarde del lunes, concluyeron sin acuerdo.

La Secretaría de Trabajo participó del encuentro junto a las cámaras empresarias FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, pero se retiró tras advertir que "no hay voluntad de acuerdo". Desde el Gobierno nacional reaccionaron con dureza ante el anuncio de la UTA: a través de un contundente comunicado, calificaron la medida como un "paro extorsivo" y acusaron al sindicato de "tomar de rehenes a los pasajeros".

"El gremio decretó un paro por no haber recibido un aumento salarial del 40%, muy por encima de las pautas oficiales. Luego de meses de negociación, decidieron no prestar tareas y afectar un servicio esencial", señaló la Secretaría de Transporte. También informaron que se controlará el cumplimiento de las prestaciones mínimas de servicio y que, en caso de incumplimiento, se aplicará la Resolución 212, que permite descontar subsidios diarios y revisar la continuidad de los permisos de operación.

Paro de colectivos hasta la medianoche

El Ejecutivo detalló que serán afectadas 103 líneas de jurisdicción nacional en el AMBA, 31 en la Ciudad de Buenos Aires y 102 en la provincia. "La UTA decretó un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de gobierno por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación. El gremio UTA rechazó el aumento ofrecido por las empresas luego de múltiples negociaciones en la Secretaría de Trabajo", remarcó el comunicado. No obstante, destacaron que "más del 50% de las empresas" no acatará la medida.

Entre ellas, se encuentran los grupos Metropol y DOTA, que anunciaron que mantendrán sus servicios con normalidad. "Se fiscalizará que se cumpla con las prestaciones mínimas de servicio de colectivos el día de mañana, por tratarse el transporte público de un servicio esencial" y aclararon que "en caso que las líneas no presten el servicio de la manera correspondiente se intimará a las empresas a que aseguren el servicio mínimo (al 50% de capacidad) de manera regular y, asimismo, se iniciará el procedimiento previsto por la resolución 212 que establece la facultad de descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia de permiso que habilita el servicio", concluyeron.

Paro de colectivos hasta la medianoche

Mientras tanto, durante la tarde del lunes, la línea interna disidente 148 se movilizó frente a la sede central de la UTA en el barrio porteño de Balvanera, donde manifestantes arrojaron huevos contra el edificio. Acusan a la conducción gremial de no haber adherido al paro general convocado por la CGT el pasado 10 de abril y denuncian una política "entreguista" frente al Gobierno y los empresarios. El paro de este martes promete ser un nuevo foco de conflicto entre el oficialismo y los sindicatos del transporte, en un contexto económico marcado por la aceleración inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo.

Las líneas que circulan a pesar del paro anunciado por UTA son: