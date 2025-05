Con los subsidios congelados desde diciembre, la UTA confirmó el paro de colectivos para el martes

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) confirmó el paro de transporte por 24 horas para el próximo martes, más allá de la negociación que tendrán con el Gobierno nacional en la Secretaría de Trabajo a las 14. Mientras tanto, las empresas de colectivos explicaron su realidad con los subsidios congelados desde diciembre y con un índice de ganancia, que a diferencia de los asalariados, no se ajusta por la inflación.

"Salvo que ocurra algo distinto en estas horas, el paro estaría firme", confirmó al aire de Argenzuela por Radio 10, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro. "Si bien tenemos una audiencia nueva en Trabajo a las 14, la verdad que veo difícil que se cambien las posiciones", lamentó.

El dirigente manifestó la necesidad que tienen sus pares de aumentar el precio del boleto o el importe que reciben en ayuda estatal, aunque esa no es su voluntad. "Ya hemos planteado varias veces que no queremos subsidios. Que sea todo transparente: costos, cálculos. Que se fije una tarifa auditable, que refleje el costo de la operación y que el subsidio vaya al usuario", aseguró.

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Fusaro señaló que en la actualidad "la mitad del costo del transporte es mano de obra". "Hoy un chofer tiene un salario básico de 1.200.000 desde enero. El gremio plantea un ajuste según lo que han perdido por inflación desde entonces. Y nosotros planteamos que nuestros ingresos no se están ajustando por inflación", diferenció.

"No hay mucho margen, y aun así, hemos hecho un ofrecimiento de ajustar el básico a 1.270.000 a partir de julio, más una suma no remunerativa de 160.000 pesos por única más y el gremio dice que es insuficiente. Y ahí no nos dan los números, al menos que tengamos algún tipo de certeza en tarifas o subsidios, porque los costos siguen aumentando", explicó Fusaro en relación al "motivo por el cual se trabó la negociación desde el 7 de marzo".

"No sabemos cuándo va a haber un ajuste de tarifas, a pesar de que hace ocho meses que viene congelada. También pedimos que en las otras jurisdicciones donde están aumentando la tarifa, que por lo menos no la descuenten del subsidio, de manera que tengamos un margen para que podamos ofrecerle a los trabajadores", precisó.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández.

El dirigente señaló que desde enero de 2024 sólo han tenido dos aumentos de tarifas, los cuales fueron descontados del subsidio, por lo que no es que hubo una mejora en la ganancia de las empresas. "Sáquenle todos los subsidios a las empresas y empiezan a dárselo en la SUBE al usuario", insistió. En relación a las contradicciones del relato libertario en las políticas hacia el transporte, Fusaro indicó que "cuando se aumenta una tarifa de servicios públicos duele una vez por mes y cuando aumentás el colectivo te duele todos los días". "Por eso hemos llegado a 90% de subsidios, porque tiene un costo social y político el aumento de tarifas", precisó.