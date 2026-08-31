Se profundiza la crisis en Granja Tres Arroyos: ahora también paralizó su planta de Capitán Sarmiento

La avícola más importante de la Argentina, Granja Tres Arroyos, paralizó "hasta nuevo aviso" la producción de su planta industrial de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento y crece la preocupación por un cierre definitivo. Mientras que los directivos vaciaron sus oficinas y se entregó maquinaria que estaba concesionada, la firma arrastra deudas y planes de financiamiento por el pasivo cercano a los 350 millones de dólares que maneja.

En el comunicado que emitió Granja Tres Arroyos, las razones aludidas son "la falta de suministro eléctrico", además de "otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento", que la llevaron a suspender la producción de la planta "hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026".

Granja Tres Arroyos es la compañía avícola más grande de la Argentina.

Ya a comienzos de agosto, Granja Tres Arroyos despidió a 250 trabajadores de su planta industrial La China de Concepción del Uruguay, aunque en esa oportunidad se refirieron a una caída de la actividad producto de la gripe aviar. Aunque los problemas aparecen en todas las plantas. En Río Cuarto suspendió durante un mes la producción de su planta Avex. Antes suspendió al personal de la planta Pinazo de Pilar.

Al mismo tiempo, su planta Wade II se vio golpeada por conflictos salariales y bloqueos, a la vez que redujo su producción de forma considerable en la planta Wade I. Ambos casos se sumaron a los 200 despidos que hubo tras cerrar la línea de Tristán Suárez y la planta de Becar en Concepción del Uruguay, la cual trasladó 270 empleados a la planta La China de la misma ciudad.

Los despidos y las paralizaciones de la producción se incrementaron con fuerza en Granja Tres Arroyos.

El caso particular de Capitán Sarmiento se suma a todo este panorama con elementos propios que preocupan a las y los trabajadores de la firma. Si bien la entrega de maquinaria concesionada puede parecer una decisión práctica para evitar que el pasivo crezca, que los directivos hayan vaciado sus oficinas dejó en alerta a los empleados rasos de la avícola, quienes temen un cierre permanente.

Desde fines de 2024, Granja Tres Arroyos ingresó en un proceso preventivo de crisis, que fue lo que fundamentó todos estos recortes de empleos y familias en la calle, con despidos a través de retiros voluntarios que se realizaron "de manera escalonada y en cuotas". Desde esa fecha se avanzó en un plan para quitar hasta el 75% del capital de un pasivo de 350,9 millones de dólares, con plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.