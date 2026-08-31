Ángela Torres no perdonó, destrozó Marcelo Tinelli y se vengó a 10 años del Bailando

A diez años de haber formado parte de Bailando por un Sueño, Ángela Torres sorprendió al recordar públicamente cómo vivió aquella experiencia y apuntó directamente contra Marcelo Tinelli por el ambiente que rodeaba al histórico certamen de baile.

El inesperado cruce se produjo este domingo durante el especial Nadie dice Match, emitido por Luzu TV. Fue en ese espacio que la cantante no esquivó el tema y fue contundente al hablar frente al conductor de Showmatch sobre lo que atravesó durante su participación en el ciclo: "Cuando yo estaba en tu programa yo la pasé mal... Sí, gordo, la pasé para el ort* en tu programa, yo te lo digo, no tengo problema", soltó y dejó mudo a Tinelli.

Ángela Torres recordó el mal momento que vivió en Bailando por un Sueño

Sin embargo, inmediatamente aclaró que su malestar no estaba relacionado directamente con el trato que recibió por parte del conductor, sino con otras personas que formaban parte del entorno del programa: "La pasé mal, pero no por lo que vos me decías, sino por lo que me decían los alrededores de tu programa. Entonces, en este caso, no voy a ser yo la que te diga, sino que va a estar Marcos (Giles) en mi defensa siempre que se lo necesite", explicó la artista. Frente a la aparente confusión de Tinelli por sus declaraciones, Ángela decidió ir todavía más lejos y lo enfrentó sin vueltas: "Te hiciste el boludo, sí, ¿te hiciste el boludo o no te hiciste el boludo?".

El histórico conductor quiso entonces saber quién había sido la persona que la trató mal durante su paso por el programa. Torres, lejos de revelar una identidad concreta, respondió con ironía: "Como un Mago sin dientes, como para no dar nombres... Al Mago sin dientes lo adoro, fue divino conmigo".

La conversación continuó cuando Tinelli finalmente aceptó que El Mito fuera el representante de la intérprete de No me olvides durante esa noche. Fue entonces cuando el streamer, siguiendo la línea del fuerte intercambio que había iniciado su novia, le hizo una particular advertencia al presentador: " Hoy vas a volver a vivir lo que vivió ella ", lanzó.

Cómo fue el paso de Ángela Torres por Bailando por un sueño

La participación de Ángela Torres en Bailando por un Sueño ocurrió cuando era muy joven. La bailarina cumplió 18 años durante su paso por el certamen, del que formó parte desde junio hasta diciembre de 2016. Sin embargo, esa no había sido su primera aparición en la pista. Un año antes había sido invitada para participar del especial de salsa, oportunidad en la que bailó junto a Cinthia Fernández y Gabo Usandivaras.

Ya como participante oficial del concurso, Torres coincidió con Lali Espósito, quien en aquella edición ocupaba un lugar como jurado. Entre ambas se produjeron algunas peleas que generaron polémica, aunque también tuvieron posteriormente sus respectivas reconciliaciones.

La exposición alrededor de Ángela durante aquellos meses no quedó limitada únicamente a lo que sucedía dentro de la pista. Este es el show llegó a realizar un especial sobre su "mal carácter", construido en parte a partir de la opinión de Tinelli y de los cruces que la joven protagonizó con Marcelo Polino.

Durante su paso por el Bailando, Ángela Torres fue cuestionada por su físico y personalidad

También Ángel de Brito, quien en aquel momento integraba el jurado del certamen, opinó sobre la personalidad de la artista y sentenció: " Es la sargenta Torres ". Incluso Mirtha Legrand se refirió a la actitud que mostraba la entonces joven participante frente a Tinelli y la elogió durante su programa: "Es expresiva, es polvorita, se enoja y lo enfrenta a Marcelo Hugo (Tinelli)".

Una década después de aquella experiencia, Ángela Torres volvió a poner el foco sobre lo que ocurría alrededor del programa y dejó en claro que, pese al paso de los años, mantiene un recuerdo negativo de parte del ambiente que rodeaba al histórico certamen.