Un país entero se abraza y llora: así reaccionaron los famosos a la despedida de Messi

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y el país quedó suspendido en una mezcla de tristeza, orgullo y agradecimiento. Después de dos décadas con la camiseta albiceleste, dos Copas América, un Mundial y una cantidad incontable de momentos inolvidables, el capitán decidió cerrar su ciclo.

En una emotiva carta publicada en sus redes sociales, el Diez escribió: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento". La frase recorrió el mundo y provocó una reacción inmediata entre deportistas, artistas, conductores y figuras de la televisión argentina.

Franco Colapinto fue uno de los primeros en dejarle un mensaje a Messi. El piloto argentino escribió: "No existen palabras de agradecimiento, jamás van a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos".

Agustina Albertario, exintegrante de Las Leonas, también expresó su admiración con dos mensajes: "No alcanzan los GRACIAS!!!! Lo mejor en esta nueva etapa de tu vida" y "No alcanzan los GRACIAS!! Sos una leyenda!! Lo mejor en esta nueva etapa de tu vida".

Lionel Messi

Grego Rossello resumió el sentimiento de millones de hinchas con una frase cargada de emoción: "Duele un montón pero el agradecimiento es más grande! Nos hiciste feliz una vida entera!!".

El Pocho Lavezzi, excompañero de Messi en la Selección, escribió: "Se cierra una estampa hermosa , gracias por todo este tiempo dedicado . SOS inmenso chabón, a disfrutar de lo que viene. Te quiero".

Messi y el Pocho Lavezzi

Cris Morena eligió una despedida llena de ternura: "No te digo adiós, te digo gracias. Gracias por enseñarnos a creer, a soñar y a sentir que lo imposible también puede hacerse realidad". Griselda Siciliani compartió la publicación de Messi en sus historias y escribió: "Gracias capitán te amamos".

Nico Vázquez también le dedicó unas palabras al capitán: "Gracias por tanto. Te merecés todo. Te amamos". El Pollo Álvarez optó por una frase breve, pero contundente: "GRACIAS POR TODO".

Lionel Messi y Nico Vázquez

Vanina Escudero expresó su reconocimiento por la trayectoria y el ejemplo del futbolista: "Gracias x todo lo que nos diste!!! Disfrutamos cada partido que jugaste! Gracias x ser siempre ejemplo dentro y fuera de la cancha!!!! Te vamos a extrañar muchísimo".

Sabrina Rojas publicó una foto y acompañó la despedida con una reflexión sobre todo lo que Messi significó para el país: "Me gustaría volver el tiempo atrás, ni bien te pusiste nuestra camiseta, así te valoraba más desde el día uno. Porque finalmente fuiste y sos nuestro mayor orgullo. No solo por lo deportivo. No creo que nadie te supere".

La hermosa despedida de Rojas a Messi

Matías Defederico también se sumó a la despedida: "Siempre de tu lado capitán. Te amo, te amamos". Diego Leuco compartió la publicación de Messi en sus historias de Instagram y le escribió: "Gracias para siempre. No hubo ni habrá nadie como vos".

El capitán anunció que será uno más alentando desde afuera. Pero para la Argentina nunca será uno más. Lionel Messi será siempre el Diez, el rosarino que llevó la camiseta celeste y blanca hasta el límite y que, antes de despedirse, consiguió regalarle al país la alegría que tanto había esperado.